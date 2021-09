José Mourinho no restará importancia a la Conference League e intentará ganar el título europeo con AS Roma.

Mourinho lo tiene claro: AS Roma va por la Conference League

Ha iniciado la nueva Conference League y muchos tienen la duda de qué tanta importancia tomará este tercer torneo de la UEFA. José Mourinho atendió a la prensa este 15 de septiembre en la previa del debut de AS Roma y confirmó que no dejará de lado el plano continental. La Loba intentará conseguir el título.

Son muchos los equipos que, incluso compitendo en Europa League, suelen dar máxima prioridad a sus ligas. Es por esto que equipos como Tottemham o AS Roma podrían restar importancia a esta nueva Conference League, pero en el caso de la giallorossa no será así. Así lo ha confirmado José Mourinho.

AS Roma es uno de los equipos que mejores impresiones ha dejado en el inicio de la Serie A, y la llegada de Mourinho ha tenido efecto inmediato en el plantel. Ahora el técnico no solo se ve en la posibilidad de meter nuevamente a la Loba en la parte alta de la tabla del Calcio sino de darle visibilidad continental. También se abre la posibilidad para el portugués de convertirse en el primer técnico de todos los tiempos en sumar los 3 trofeos UEFA (Champions League, Europa League y Conference League).

Ambición máxima para Mourinho

"Me gustaría ganar la Conference, pero el objetivo no es ser el único que ha ganado las tres copas de Europa. Hoy estamos lejos de poder ganarla, pero me interesa y el primer paso es ganar el grupo. Ningún jugador se irá de vacaciones" fueron las palabras del entrenador en la conferencia de prensa previa al debut ante CSKA Sofía.

El plantel de AS Roma ha recibido grandes elogios en este inicio de temporada, pero José Mourinho mantiene los pies en la tierra. "No somos un equipo perfecto, todavía hay mucho por trabajar. Hemos cometido errores en los que tenemos que trabajar cada día, somos un equipo humilde y consciente de los problemas".