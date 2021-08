Hemos visto muchas veces a la figura de Nasser Al-Khelaifi como el máximo responsable del PSG. El qatarí es considerado por muchos como el jeque de un equipo llamado a tener que ganar todo en los próximos meses y donde los resultados no se negocian. Por primera vez en su carrera Lionel Messi tendrá que responderle a un patriarca y no a los socios, aunque este no le estará observado desde el Parque de Los Príncipes.

Concretamente, Al-Khelaifi es solamente el presidente del Paris Saint Germain y no quien pone los millones que ahora mismo asustan a toda Europa. El máximo dirigente del área ejecutivo del club será quien haga de mediador con Messi transmitiéndole los deseos de quien realmente manda a Le Rouge et le Bleu. ¿Quién es el verdadero jeque entonces?

2000 millones de euros invertidos

Tamim Bin Hamad Al Thani es el nombre que aparece como el patrón del ambicioso proyecto del PSG. El Emil de Qatar viene apostando fuerte por el fútbol desde 2013 de cara a expandir el poder financiero y de influencia del pequeño país de Oriente Medio alrededor del planeta. Con una inversión de más de 2000 millones de euros a modo de fichajes, contratos, entrenadores e instalaciones deportivas, el verdadero nuevo jefe de Messi será quien le ponga su nota al argentino cuando finalice su etapa en París.

Es el actual organizador de la monarquía absoluta que vive el país que albergará la Copa del Mundo en 2022. A sus 41 años se calcula que su fortuna alcanza los 2.5 billones de dólares. Tamim Bin Hamad Al Thani es quien transmite a Al-Khelaifi las decisiones que acaban tomando en el Parque de Los Príncipes. Por primera vez en su carrera Lionel tendrá un jefe al que habrá que darle resultados y que por encima de todo, no dudará en ejercer su puño de hierro incluso con Messi.