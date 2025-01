Simeone y Julián Álvarez al mando: Atlético Madrid y Liverpool son los únicos clubes de Europa con tres jugadores con más de 10 goles en todos los torneos

Bienvenidos a una nueva jornada donde Atlético de Madrid se levanta con la victoria y alegrías gracias a los goles de Julián Álvarez. El argentino volvió a ver portería en el duelo de Copa del Rey frente al Elche como visitante y para darle el triunfo número 15 de manera consecutiva al equipo de Diego Pablo Simeone. Fecha marcada por un nuevo vendaval ofensivo que permite a los colchoneros igualar al Liverpool como uno de los dos únicos clubes en Europa donde 3 activos de la plantilla suman más de 10 tantos entre todos los torneos.

Muchos esperaban por una temporada donde las figuras del Real Madrid con Kylian Mbappé de fondo barriesen. Otros en este momento se encuentran maravillados por el rendimiento del Barcelona con Hansi Flick y Lamine Yamal a la cabeza. Pero la realidad es más que distinta, o por lo menos abierta teniendo en cuenta el rendimiento de un Atlético de Madrid que anoche en Elche igualó al Liverpool de la Premier League de Inglaterra como los únicos clubes con 3 delanteros que llegan a la primera doble cifra de dígitos en cuanto a tanto se refiere. Por supuesto que en la ecuación aparece Julián Álvarez, también Antoine Griezmann y por último gracias a su doblete en Alicante, Alexander Sorloth.

El argentino llega a los 13 gritos sagrados en su primera temporada por el norte de la capital española. Griezmann Por su parte acumula 12 mientras su futuro sigue debatiéndose entre una renovación con el conjunto del Cholo o un posible paso al fútbol de los Estados Unidos. Sorloth, fichado desde Villarreal en verano y con tanto buenos como irregulares rendimientos hasta la fecha, llegó hasta los 10 goles anoche gracias a un doblete en Elche que ya pone el Atlético de Madrid en el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey que será realizado el día lunes. El Cholo diversifica y festeja.

Para que nos hagamos una idea del valor que tiene dicha marca, veremos que únicamente Liverpool de la Premier League contaba con 3 futbolistas que a 15 de enero sumasen ya más de 10 goles entre todas las competencias. Mohamed Salah, Luis Díaz y Cody Gakpo, únicos que llegaron antes a dicha estadística que un Atlético de Madrid que consumió y ya piensa en el fin de semana. Se viene el visitar al Leganés por la jornada 20 de la Liga y todo ello antes de que tanto Leverkusen como Villarreal visiten el Metropolitano. Una máquina de goles se consolida en la capital.

Atlético Madrid y Julián Álvarez golearon ayer, ya están en cuartos de Copa del Rey: GETTY

“El equipo sigue manteniendo la misma línea. Hoy hicimos cambios y la respuesta fue muy buena. Hay una cantidad enorme de partidos, no hay espacio para poder recuperar y eso nos genera la necesidad de tener a todos” analizaba Simeone luego de una victoria en Alicante donde la defensa volvió a ser el pilar del equipo y donde se consiguió la novena portería a cero en esta racha de 15 victorias consecutivas. Como dato final para toda esta estadística que envuelve a Atlético Madrid, veremos cómo Julián Álvarez ya superó Vinicius e igualó a Kylian Mbappé en cuanto a goles en todas las competencias se refiere desde que iniciase la temporada.

Posible rivales de Copa del Rey para Atlético

Valencia, Leganés, Getafe y Barcelona ya dicen presente en el sorteo de cuartos. Athletic Club vs. Osasuna, Real Madrid vs. Celta y Real Sociedad vs. Rayo completarán la jornada de octavos en las próximas horas. En el sorteo del día lunes conoceremos al rival de Atlético de Madrid en una nueva fase del torneo donde todo se definirá a 90 minutos y donde la localía será meramente definida por la suerte. Se viene morbo.

¿Cuándo perdió por última vez Atlético Madrid?

Hay que devolvernos hasta el 27 de octubre del 2024 y a un duelo con Real Betis para encontrar la respuesta. Un autogol de Josema Giménez marcó el final de un irregular inicio de curso y desde entonces el resto es historia. 15 victorias al hilo, 40 goles y apenas 8 goles en contra, estadísticas a gran escala de la que ya supone la mejor seguidilla de partidos en toda la historia del Atlético de Madrid. El partido a partido ya mira a Leganés como visitante el sábado.

