De Messi a Neymar: "Yo voy a hacer que seas el mejor jugador del mundo"

En una sentida charla con Romario, Neymar rompió su silencio alrededor de la carrera que en este momento se debate entre Arabia Saudita y el fútbol de los Estados Unidos. Conversación más que sincera por parte del ex delantero de Barcelona o París Saint Germain para dar a entender las decisiones de una carrera que para muchos se ha quedado en menos de lo que merecía. Tras haber cuestionado de manera importante los egos en la capital francesa y con dardos puntuales a la figura de Kylian Mbappé, el crack de la Verdeamarelha desveló el mensaje que tuvo Lionel Messi a su figura antes de que nadie se marchase al fútbol galo.

“Yo nunca pensé salir del FC Barcelona para ser el mejor del mundo. No fue por eso. De hecho, en mi última semana en Barcelona, el propio Messi me dijo: ‘¿Por qué te vas? ¿Quieres ser el mejor jugador del mundo? Yo voy a hacer que seas el mejor del mundo. Le dije que no era por eso. Era algo personal. Económicamente era mejor que lo que tenía en Barcelona. Además estaban los brasileños allí. Quería jugar con Thiago Silva, Dani Alves, Marquinhos, Lucas Moura. Todos eran mis amigos”, confesiones de Neymar alrededor de los motivos que le llevaron a dejar la capital de Cataluña. Todo en medio de una época dorada para el Barcelona y donde junto a Messi o Luis Suárez comandó una delantera que de momento sigue siendo la última que ha ganado la UEFA Champions League para el conjunto culé. No solamente el dinero o el pago de la cláusula por parte del PSG de 222 millones de euros interrumpió una historia de amor que para la gran mayoría quedó incompleta.

Neymar tampoco tuvo problemas a la hora de definir los motivos que le llevaron a justamente elegir Barcelona como su primer destino en Europa. Su fichaje por el conjunto culé ha estado rodeado de tomas judiciales y hasta investigaciones por posible corrupción que siguen convirtiendo las cifras del traspaso en un misterio. Ney no se arrepiente de no haberse marchado al rival de toda la vida: “No me arrepiento de haber elegido al Barcelona en lugar del Real Madrid. Fui con el corazón…¡Obviamente quería jugar con Messi!…El Barça era el equipo que amaba. Siempre lo miraba. Desde la época de Ronaldinho siempre decía: quiero jugar allí. Y sucedió…Fueron días intensos. Fueron 2 o 3 días en los que ni siquiera entrenaba. Solo iba de mi casa a la oficina para resolver esto”

“Era la gente del Real Madrid que me llamaba de un lado y la gente del Barcelona que me llamaba del otro. Los dos presidentes me hablaban. No podía razonar. Me imaginaba jugando para los dos… Pero luego mi corazón habló más fuerte. Terminé eligiendo el Barcelona”, más reflexiones como confesiones de un Neymar tajante con Romario. Sus declaraciones llegan horas después de que por Arabia Saudita se le descartase para la segunda mitad de la temporada y en medio de los rumores que le unen al Chicago Fire de la Major League Soccer.

Ni los mensajes o promesas de Messi pudieron evitar la marcha de Neymar al PSG: GETTY

El resto de la historia es más que conocida. Neymar se marchó al París Saint Germain para comenzar una era de galácticos fichajes donde nunca se pudo conseguir el objetivo de la UEFA Champions League. Apenas la final del año 2020 supuso rozar el cielo con las manos para una unión donde el brasileño firmó 173 partidos, 118 goles y un total de 77 asistencias que valieron para aclarar un total de 14 títulos locales. Antes de esto, Messi prometió a Ney que lo convertiría en el mejor del planeta.

