Ni Mbappé ni Vinicius: Endrick salva a Real Madrid con una marca que no se veía desde Cristiano Ronaldo

Real Madrid esquivó un nuevo incendio frente a Celta de Vigo en la Copa del Rey y gracias a los goles de un Endrick desatado en la prórroga. El delantero brasileño de Carlo Ancelotti evitó una catástrofe en todos los sentidos por el Santiago Bernabéu y todo ello por medio de una marca que no se veía en el conjunto merengue desde los tiempos de Cristiano Ronaldo. Se siguen pidiendo minutos y galones para los más jóvenes de una plantilla que espera al sorteo del lunes.

Ganaba Real Madrid y lo hacía de manera tranquila frente al Celta de Vigo, pero en cuestión de minutos y gracias a diversos fallos a nivel defensivo el conjunto gallego pudo igualar un encuentro que únicamente Endrick reventó en la prórroga. Su doblete y otro golazo de Federico Valverde evitaron un duro golpe para Carlo Ancelotti y un cuerpo técnico que venía de perder la Supercopa de España con goleada frente al Barcelona. Desde que Cristiano Ronaldo lo hiciese tanto en 2016 como en 2017 que ningún futbolista del conjunto merengue anotaba por duplicado en un tiempo extra.

Para que nos hagamos una idea, solamente 5 jugadores en la historia del Real Madrid pueden presumir de anotar un doblete en una prórroga. Santiago Bernabéu en 1916 junto a Sotero Aranguren abrieron una marca que sería continuada por Santillán en 1986 y finalmente por Cristiano Ronaldo en los años comentados. Endrick sigue dulce y acumula hasta la fecha cuatro tantos con la camiseta del primer equipo del Real Madrid en 290 minutos. Cada 72.5 hay un grito sagrado del ex Palmeiras con la indumentaria merengue.

“No esperaba más, estoy trabajando y Carletto sabe muy bien lo que hace. No es lo mejor para Endrick es lo mejor del equipo. Por mí no pasa nada, tengo que trabajar y sé que si no hago mi trabajo bien, estoy fuera. Le estoy muy agradecido al míster, sabe que estoy trabajando con ganas y siempre estaré así”, analizaba el joven delantero en una zona mixta del Santiago Bernabéu donde prácticamente hubo lágrimas en su testimonio. Endrick no había tenido ni siquiera un solo minuto durante la Supercopa de España y había desaparecido de buena parte de las rotaciones de Ancelotti desde finales del 2024. Hubo premio anoche.

Endrick llegó a cuarto gol con la camiseta del Real Madrid: GETTY

Apenas 18 años cumplidos el ex delantero del Palmeiras igual a una marca de Cristiano Ronaldo que ni siquiera Vinicius o Kylian Mbappé firman hasta la fecha. Ahora mismo espera por un sorteo del lunes donde la Casa Blanca del fútbol conocerá a su rival en los cuartos de final de la Copa del Rey. Hablamos de un sorteo puro donde todo se puede estará definido en 90 o 120 minutos y donde el Real Madrid podrá tener como rivales a: Valencia, Leganés, Getafe, Barcelona, Osasuna, Real Sociedad y Atlético Madrid.

Publicidad

Publicidad

ver también Cristiano Ronaldo firma un récord de 24 años seguidos que obligará a Messi a jugar hasta 2029 si quiere igualarlo