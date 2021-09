La historia la conocemos todos. 6 años pasaron desde que un fax enviado de manera errónea entre Real Madrid y Manchester United frustrase la llegada de David De Gea al Santiago Bernabéu. En plena resaca del mercado de fichajes en Europa, un jugador Merengue podría haber vivido una situación bastante parecida cuando intentó abandonar la capital española horas atrás.

Los últimos 60 minutos del mercado fueron una locura. Los nombres y anuncios de fichajes daban vueltas al mundo mientras todos nos preguntábamos que ocurriría con jugadores como Griezmann, Luuk de Jong y Saúl. En este grupo de futbolistas que estaban apunto de cerrar su traspaso se encontraba el delantero hispano dominicano Mariano, cuyo agente reconoció que unos errores de comunicación frustraron su marcha.

El punta fue relacionado en epílogo de la ventana de fichajes con un Rayo Vallecano que al final se decidió por Sergi Guardiola y Radamel Falcao para completar su ataque en nueva experiencia en LaLiga. Finalmente, el representante de Mariano confirma que el sur de Madrid no fue aquel frustrado destino para su futbolista.

“Se cortó la comunicación”

David Aranda, agente del jugador de 28 años charló con MARCA: "Ayer estaba cerrada la salida de Mariano al Valencia. Estaban los contratos hechos por las tres partes, con el Real Madrid de acuerdo y el jugador ilusionado, que entendía que era lo mejor para esta temporada".

"Pero no conseguíamos tener comunicación, algo pasó que a nosotros nos pasó sorprendente, aunque no podemos llegar a intuir cual pudo ser el problema. Hay gente que especula con el motivo pero no vamos a entrar nosotros a eso. Llegó un momento que se paró", desvelaba el agente en una charla que dio lugar a todo tipo de comparaciones con lo que le ocurriese a David De Gea 6 años atrás. Hasta diciembre por lo menos, Mariano será de Real Madrid.