La Serie A tiene entre sus grandes protagonistas en este inicio de temporada a AC Milan que, a pesar de ello, extraña horrores a uno de sus líderes futbolísticos, Zlatan Ibrahimovic. El sueco todavía no está en buenas condiciones para volver, aunque todo apunta a que lo podrá hacer en un partido trascendental para los rossoneros en esta temporada.

Ibrahimovic estuvo varios meses fuera de las canchas por una lesión en su rodilla izquierda. Retornó ante Lazio donde anotó un gol para la victoria por 2-0. Sin embargo, una inflamación en el tendón de Aquiles lo vuelve a dejar fuera y, justamente, en la previa a lo que fue el debut ante Liverpool (derrota por 2-3).

Con esto, Zlatan hace desear a los fanáticos, que quieren verlo nuevamente en el campo para volver a hacer de las suyas y para potenciar a un Milan que inició bien esta temporada, pero que se ha desinflado en los últimos partidos. La buena noticia para los hinchas es que el regreso del delantero de 39 años (cumplirá 40 el próximo 3 de octubre) está cerca.

De acuerdo a la información del Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic no retornará a los terrenos de juego hasta que no esté al cien por cien físicamente. A pesar del deseo del sueco de volver cuanto antes, se tomará su tiempo y no jugaría ante Venezia ni ante Spezia por Serie A. Su objetivo es volver ante Atlético de Madrid.

Zlatan Ibrahimovic, tras su regreso ante Lazio (Instagram @iamzlatanibrahimovic)

Partido decisivo de Milan ante el Atleti, ya que la derrota ante Liverpool, lo obliga a sacar un buen resultado para no quedar rezagado en el Grupo B de la Champions League. Con la presencia de Zlatan, las posibilidades de sacar un buen resultado ante los colchoneros crecen exponencialmente.