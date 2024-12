“No quería ocupar el lugar de Messi”, el padre de Neymar desvela por que su hijo se fue del Barcelona

La salida de Neymar del Barcelona vuelve a la vida en estas horas. Su padre se muestra tajante alrededor de los motivos y causas para que PSG pagase su cláusula de recisión en 2017 por un valor cercano a los 222 millones de euros. El rol de Lionel Messi en la trama, así como de las presiones de la directiva del conjunto culé, vitales para entender las claves de una situación donde todavía quedan algunas aristas por resolverse.

“Ir al PSG también fue decisión suya, decidió cambiar. En ese momento estábamos en una situación muy difícil en el Barça porque no sabíamos lo que pensaba la dirección deportiva. Parecía que en el club querían que él ocupará el lugar de Messi y él no quería eso. Decidió salir, ir a otro lugar. Yo quería que mi hijo siguiera en el Barça. Hasta los últimos días intentamos que él no se fuera. Pero se fue porque no quería ocupar la posición de Messi y ser la mayor estrella del Barça”, desvelaba el padre de Neymar a lo largo de las últimas horas. Todo pasó por la mirada que tenia el astro brasileño sobre su futuro en el club. Ahora mismo y por Oriente Medio, busca recuperar una carrera venida a menos en estos años.

El conjunto culé siempre ha tenido un lugar especial en la cabeza del ex Santos. Nadie duda de las ofertas rechazadas por Ney para llegar a una entidad que en el 2013 cerraba un fichaje plagado de secretismos y donde los montos pagados al Peixe siguen siendo tema de discusión en estas fechas: “Fichar por el Barça fue una decisión totalmente suya. Tenía en mis manos ofertas del Barça y del Madrid. La del Madrid era tres veces superior. Y él dijo que no, que quería jugar con esos chicos (Luis Suárez y Messi). Su sueño era jugar en el Barcelona”.

El resto de la historia la conocemos todos. PSG se quedó con un fichaje que para muchos prometía romper la hegemonía del fútbol español para los próximos años. Muchos títulos locales, apenas una final de la UEFA Champions League y diversas polémicas con las lesiones marcaron el devenir de la historia de Neymar en el Parque de Los Príncipes allá por el verano del 2023. Su padre desvela que el ex jugador del Santos nunca quiso ocupar el lugar de Messi en un Barcelona donde el sueño de repatriarle siempre se mantuvo intacto.

¿Qué pasará ahora con Neymar? Se ha dicho de todo en estos meses. En medio de lo que son los últimos compases de una recuperación de la lesión sufrida en su rodilla, tanto Inter Miami como el propio Santos han sonado como posibles destinos para un jugador con contrato en Al-Hilal hasta el 30 de junio del 2025. El padre de Ney, tajante sobre las claves del fichaje más caro en la historia de este juego y que supuso para muchos el final de la ascendente carrera que tenia el crack de la Verdeamarelha por Europa.

Neymar ya criticó duramente su salida del PSG

En Radio Montecarlo, Neymar denunció duras presiones e incluso amenazas de los hinchas del PSG en su final de ciclo por el Parque de Los Príncipes: “Los dos o tres últimos años no han sido lo mismo, no fue increíble la forma en que me trataron, le pasó lo mismo a Messi. En lo que a mí respecta, fue injusto porque siempre lo he dado todo en el terreno de juego”.

Los números de Neymar en PSG

Todo queda resumido en 173 partidos, 118 goles, 70 asistencias, 188 participaciones directas en tantos y un total de 13 trofeos que repetimos se dieron únicamente en el campeonato local. Neymar y su entorno, más que tajantes en las últimas jornadas alrededor de una carrera que en este momento aguarda por novedades para el mercado de fichajes de enero del 2025.

