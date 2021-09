La llegada de Romelu Lukaku a Chelsea fue uno de los grandes bombazos del último mercado de pases. El delantero belga hizo su regreso triunfal a Stamford Bridge luego de que los londinenses pagaran 115 millones de euros a Inter. Ahora el futbolista ha hablado abiertamente de lo que fue su salida del Giuseppe Meazza.

Romelu Lukaku había llegado a Inter como petición expresa de Antonio Conte cuando el delantero vivía una época muy oscura en Manchester United. Bajo las órdenes del entrenador italiano, el belga elevó notablemente su nivel y se convirtió en uno de los atacantes más letales de todo el fútbol europeo.

Con su vuelta a Chelsea, el delantero vio un aumento salarial significativo, pasando de ganar 7,5 millones de euros a 12 millones netos más bonificaciones. Esto hizo que una gran parte de la fanaticada cargara contra Lukaku. Los ultras neroazzurri vandalizaron los murales sel belga en las afueras del Meazza y lo acusaron de haberse vendido.

Lukaku declara su gran amor por Chelsea

Ahora, luego de que se calmaran las aguas, Romelu Lukaku concedió una entrevista con HLN. El futbolista reveló que solo su afición por los Blues era suficiente para poner fin a su ciclo con Inter. "Solo iba a dejar el Inter por Chelsea. A los niños les encanta Real Madrid, Barcelona, Manchester United... Todo el mundo sabe lo que Chelsea significa para mí".

Fuente: Getty

Así mismo, el artillero reconoció que fue gracias a Inter que alcanzó su máximo nivel, por lo que manejó su salida de forma cordial con la dirigencia neroazzurra. "Estaba en un hoyo profundo en Manchester United. No quería ir a espaldas de Inter, así que después de un entrenamiento fui a la oficina de Simone Inzaghi. No quería arruinar el ambiente porque ya no tenía la cabeza en Milán. Le pedí que llegaran a un acuerdo".