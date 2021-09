Toni Kroos fue una de las buenas noticias dentro del 'Sheriffzazo' en el Santiago Bernabéu este martes. El alemán retornó a los terrenos de juego tras su pubialgia y sorprendió con sus declaraciones luego del partido donde habló de la actualidad de Real Madrid e incluso sobre el fichaje de Kylian Mbappé.

Ni el ingreso de Kroos salvó de la catástrofe al equipo de Carlo Ancelotti. Lo bueno es que su regreso permite contar con una de las piezas clave del mediocampo. Aunque, la vuelta no fue la mejor con el sorpresivo resultado que logró Sheriff para ser líder de grupo y complicar a equipos como Inter de Milán y Shakhtar Donetsk.

Al margen, Kroos destaca lo bueno que ha sido el arranque de temporada de Real Madrid. "Podemos estar contentos con los puntos que hemos sumado hasta ahora. Algunos partidos han sido muy difíciles, muy igualados, pero al final hemos sido capaces de encontrar un camino para ganar. Esto, además, en el inicio del año, que todos sabemos que siempre cuesta un poco entrar, no puedes jugar a partir de la primera jornada bien, esto no existe", explicó en Goal.

El fichaje de Mbappé

Pero las declaraciones que más ruido hicieron fueron sobre el fichaje de Kylian Mbappé donde le mete presión a la directiva de Real Madrid para que vaya a fondo, una vez más. "En verano dije que me gustaría que viniera un jugador como él, pero que si no llegaba teníamos buen equipo. A ver qué pasa en el futuro, es difícil para mí decirlo porque no soy el que decide", comentó.

Kylian Mbappé, en el partido ante Manchester City (Getty)

Y agregó: "Su calidad no ha cambiado, es un buen jugador y lo que sabemos es que el Madrid le quería fichar pero al final no lo consiguió. Todo esto sigue, también sin Mbappé aquí. Creo que estamos bien y para el futuro no ha cambiado mi opinión: los mejores jugadores tienen que estar en el Madrid y él seguro que es uno de ellos".