La eliminación de Alemania en manos de Inglaterra en los octavos de final de la última Eurocopa marcó el cierre de la carrera de Toni Kroos como jugador de la selección de su país. El mediocampista se retiró del fútbol internacional tras el torneo continental y aún no volvió a las canchas.

Una pubalgia lo tuvo fuera de la actividad desde aquel 29 de junio. Sin embargo, el retorno del volante en Real Madrid está cerca. "Estoy contento porque hoy he podido hacer mi tercer entrenamiento con el equipo sin dolor después de seis o siete meses con dolor, así que es una sensación muy buena", explicó Kroos en una entrevista a Goal.

Y luego adelantó que hay grandes chances de que su vuelta se produzca el martes ante Sheriff, por Champions League: "Me siento preparado y creo que voy a estar en la convocatoria. A partir de ahí vamos a ver qué es lo mejor, cómo lo podemos hacer. Mañana hablaré con Ancelotti y, si él lo considera arriesgado y prefiere esperar, le escucharé y lo analizaremos".

Con partidos decisivos por Champions League y la Eurocopa por delante, el alemán explicó por qué jugó con dolor y no pudo parar antes para recuperarse de la pubalgia: "Empecé en marzo o así, con molestias, y sabía que había algo en el pubis. A partir de ahí sabía que si seguía jugando llegaría al punto de no poder más, pero era muy difícil parar porque tenía que jugar los cuartos y las semifinales de Champions, después la Eurocopa… Se me hizo muy difícil parar por esto".

"No ha sido fácil porque después de tres o cuatro semanas tuve dos días buenos, pensaba que había mejorado y después tuve dos igual de mal que antes, como hace seis meses. Para la cabeza no ha sido fácil", concluyó sobre la lesión que lo mantuvo fuera del campo de juego.