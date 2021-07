La final de la Eurocopa entre Inglaterra e Italia sigue generando polémica, no por el partido en sí, sino por las reacciones de parte de un grupo de hinchas, quienes agredieron a algunos futbolistas ingleses, como Jadon Sancho, Marcus Rashford y Bukaya Saka, con insultos racistas por la derrota.

Estos tres futbolistas fueron víctimas de diversos ataques con insultos y amenazas, luego de que fallaron sus respectivos penales en la definición que consagró a Italia como campeón de la Eurocopa. A raíz de esto, el primer ministro inglés Boris Johnson anunció que impondrá multas a las redes sociales en caso de que no erradiquen de una vez con el racismo, que se han visto en sus plataformas.

ver también Boris Johnson multará a redes sociales si no acaban con el racismo en sus plataformas

Los casos de racismo en el fútbol no son un tema nuevo dentro del mundo del deporte, y es algo que ha afectado a múltiples deportistas. En este sentido, el multicampeón olímpico jamaiquino Usain Bolt mostró su indignación por los ataques racistas que recibieron los jugadores ingleses y expresó que este tipo de hechos no deberían tener cabida en general.

"Puedes estar molesto con una persona por fallar porque somos humanos, pero si vas a incorporar la raza, entonces no tiene lugar en el fútbol o simplemente en general", manifestó Bolt, en declaraciones a la agencia Reuters, en relación a la actitud de los hinchas contra los jugadores de su selección.

No obstante, el hombre del récord mundial en los 100 metros llanos también manifestó lo que significa para él este tipo de mensajes como fanático del deporte de la pelota. "Es fútbol, se gana algo, se pierde algo y es duro perder. Lo he pasado con mi equipo, pero no voy a maldecir a nadie, ni despreciarlo, ni nada por el estilo", siguió.

ver también Así corre la hija de Bolt

Las declaraciones de Usain Bolt condenando el hecho y manifestando su apoyo a los futbolistas, coinciden con la posición de parte de la Asociación Inglesa de Fútbol, que también se puso del lado de los jugadores, advirtiendo que buscarán imponer los máximos castigos posibles para los fanáticos, que recurran al racismo.