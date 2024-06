¿Se va para la Premier League? Joao Grimaldo en las últimas estuvo en el sentido de la noticia, teóricamente. Te contamos los detalles de este aspecto, que fue visto por muchos miles de seguidores. Una noticia en desarrollo para muchos, una serie de oraciones que se hizo popular de un momento a otro. Obra de una falsa realidad, la que se conoce como una mentira en su totalidad. Veamos qué fue lo que pasó con el canterano de Sporting Cristal.

¿Qué fue lo que pasó con Joao Grimaldo?

El veloz delantero de Sporting Cristal, Joao Grimaldo, supuestamente apareció en la red social principal de Twitter, del periodista Rodrigo Morales (Directv Sports): “Ya está todo cerrado entre Sporting Cristal y Blackburn Rovers, por un monto alrededor de los 2 millones de dólares, por Joao Grimaldo, después de la Copa América, Joao viajará a Blackburn para firmar el contrato”.

Pero esto no traspasó la realidad, porque a los minutos se cayó esta supuesta transacción, la cual no tiene razón ni motivo. Rodrigo Morales, el verdadero Cejas, expuso rápidamente la verdad absoluta: “No soy yo. No sean monses”. El popular periodista le bajó las cargas a todo lo que se mencionaba en ese instante. Porque era un fake, una novedad falsa, la cual terminó siendo un error absoluto. Ya que no tenía razón de ser, bajo ningún concepto.

Es más, un medio de comunicación destacó lo que está pasando ahora con la joya rimense: “Pese a esta noticia falsa que circuló en redes sociales, LÍBERO pudo conocer que desde Sporting Cristal contemplan un posible panorama con relación a una venta cercana de Joao Grimaldo. Saben que es uno de sus valores de la institución celeste, por lo que esperarían analizar ofertas que provengan del exterior”.

Joao Grimaldo jugando en la Selección Peruana. (Foto: IMAGO).

Lo cierto es que el atacante peruano demuestra su nivel al máximo dentro del fútbol peruano, rompiendo las cinturas con camiseta de Sporting Cristal. Por eso, Joao Grimaldo estará próximo a emigrar en caso lo sienta urgente, dependiendo de su forma de jugar. Pero por ahora, no veremos al rapidísimo extremo en el Blackburn Rovers Football Club (Football League Championship), mucho menos en las Ligas de Inglaterra, o por lo menos en Europa. Si continúa en Liga 1, lo veremos por la señal de (Disney+).

¿Cuál es el valor actual de Joao Grimaldo?

Si vemos la información actualizada del portal: Transfermarkt, notamos que Joao Alberto Grimaldo Ubidia está tazado al día de hoy en 1 millón y medio de euros. Dependerá de su rendimiento para crecer esa cifra absoluta, asumiendo que es muy bueno, y exponiendo todo su talento. Donde Sporting Cristal podrá salir ganando si su precio sube para ser vendido al extranjero, hacia el continente europeo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Joao Grimaldo con Sporting Cristal?

Joao Grimaldo tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2025, después de la última renovación que se dio por un hecho normal, es el talento más grande de La Florida. Siendo promovido al primer equipo en la temporada 2020, el delantero ha sido campeón del fútbol peruano y también ha marcado en Copa Libertadores, siendo una de las joyas absolutas para el mercado local.