El ex entrenador de Sporting Cristal pegó fuerte, como cuando estaba en el fútbol peruano. Tiago Nunes se dirigió a Pep Guardiola.

Una declaración reciente trae el recuerdo de un personaje absoluto, que hasta hace poco estuvo en el fútbol peruano. Se trata de Tiago Nunes, el técnico brasileño que trabajó antes en Sporting Cristal, ahora en Chile, soltó una frase bastante fuerte. Dirigiéndose al Pep Guardiola con todo lo que eso significa.

¿Qué dijo Tiago Nunes sobre el Pep Guardiola?

Charlaba con el programa de ESPN Chile y dejó en claro que le interesaría ver al crack mundial de la dirección técnica, en una zona compleja. Muy diferente a lo que vive a diario: “Me gustaría ver a Guardiola jugando una Copa Libertadores contra Bolívar en la Paz o jugar contra Deportivo Binacional en Perú a cuatro mil metros en Juliaca o tal vez contra Rosario Central”.

Es más, Tiago Nunes le dio la derecha al Pep Guardiola, pero dejó mensaje encriptado: “Para mí, podrían ganarles; sería increíble porque serían otras sensaciones. Veo a los jugadores muy cautos, muy tranquilos, todo funciona. Pero hay otras cosas, otros ingredientes de ese fútbol que uno no controla. Me encantaría ver ese tipo de competencia, claro que es algo que nunca va a pasar. Es nuestra realidad. Yo me siento brasileño, amo a mi país, pero soy más sudamericano”.

Continuando por ese sendero, le pegó a la Premier League todo lo que le rodea actualmente al Pep Guardiola: “Es demasiado perfecto, es un cuento de hadas en el que todo funciona, todo es lindo. Tú agarras el torneo inglés que es increíble, pero no tiene ingleses jugando. Hay solo extranjeros y cuando ves a la selección de Inglaterra, es terrible”.

¿Cómo le fue a Tiago Nunes en Sporting Cristal?

En total fueron 48 partidos oficiales con el buzo rimense, 10 se dieron en la Copa Libertadores (cuatro en fase previa y seis en fase de grupos). Además, 2 en la Copa Sudamericana. De esos cotejos sacó 23 triunfos por Liga 1 (contando el walk over ante Alianza Lima), 7 derrotas y 18 empates. Tiago Nunes dejó una escuela que hoy la sigue Enderson Moreira.

¿Qué edad tiene Tiago Nunes actualmente?

Tiago Nunes tiene 44 años y nació un 15 de febrero de 1980. Empezó en el fútbol entrenando a las canteras de Gremio y luego dio el gran salto a Athletico Paranaense, donde ganó la Copa Sudamericana y la Copa Suruga Bank. Además, supo tener la oportunidad de dirigir al Corinthians, Botafogo, entre otros clubes del Brasileirao.

¿Cuánto está ganando Tiago Nunes en la Universidad Católica?

Tiago Nunes ganará 25 mil dólares en la Universidad Católica, en promedio, según información interna de la directiva. Recibiendo ese monto cuando entrenaba en Sporting Cristal de Perú, se estima que durante su tiempo en Chile se embolsará aproximadamente 225 mil dólares. Quizás hoy en día el fútbol chileno está algo mejor valorado por el mercado donde está ahora.