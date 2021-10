Hay varias perlas del fútbol europeo que están bajo el ojo de los principales equipos de cara a los próximos mercados. Una de ellas es, sin duda, Dusan Vlahovic. El delantero serbio ha llamado la atención de varios grandes de Europa y apunta a dar un gran salto próximamente. Ahora se ha confirmado que el atacante no renovará con Fiorentina.

El rendimiento de Dusan Vlahovic la pasada campaña fue espectacular. El delantero balcánico fue uno de los mejores de toda la Serie A pese a que los resultados de la Viola no fueron muy positivos. Ahora el equipo de Florencia apunta a pelear por puestos europeos con el artillero como principal referente.

Vlahovic estuvo en el ojo de AC Milan, Inter y Juventus en el último mercado, sonando también para clubes de otras ligas como Manchester City y Atlético de Madrid. Esto ha hecho sonar las alarmas en las oficinas del presidente de Fiorentina, Rocco Commisso, quien puso en marcha las conversaciones para renovar al artillero.

La idea de Commisso con Vlahovic era poner una cláusula de rescisión cercana a los 80 millones de euros, de modo que, de perder al jugador, este les dejara grandes ganancias. Sin embargo, el atacante se ha venido resistiendo a las ofertas de la Viola y finalmente parecen haber llegado a un punto de no retorno.

Fuente: Getty

Vlahovic no renueva

El presidente de Fiorentina ha confirmado en una carta abierta replicada por La Gazzetta dello Sport que el serbio no aceptará la oferta de 40 millones de euros por 5 temporadas más en el Artemio Franchi. No habrá nueva oferta por parte del club de Florencia. “Dusan Vlahovic no ha aceptado nuestra gran oferta de renovación. Lo hemos intentando pero no. Tenemos que encontrar una solución en breve”.

El contrato vence el 30 de junio de 2023, por lo que la carrera por su ficha inicia al finalizar esta temporada. Si bien han sonado varios clubes durante los últimos meses como posibles destinos para el serbio, los equipos que parecen liderar la carrera por su pase son Atlético de Madrid y Juventus, así lo asegura el diario Tuttosport.