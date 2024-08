Después de un día entero donde la pelota corrió más rápido que el propio protagonista. Bryan Reyna puede decir que está definido su futuro deportivo, después de una complicada relación con su entrenador principal. En Belgrano de Córdoba lo aman todos, excepto el profesor Juan Cruz Real, quien supuestamente lo está castigando por no entrenar como requiere un jugador de su nivel y jerarquía. Por eso, hoy está desplazado al máximo.

¿Cuál será el futuro de Bryan Reyna en Belgrano de Córdoba?

Federico Jelic, como reconocido periodista de Radio La Red, explicó en su cuenta principal de Twitter, lo que pasará con el compatriota nuestro: “La información indica que Bryan Reyna NO quiere jugar más en Belgrano mientras el DT sea Juan Real. Irá a la fecha FIFA con Perú y buscará nuevos horizontes. Tiene contrato vigente y eso lo limita. La dirigencia busca convencerlo. Hoy, diálogo cortado con el DT”.

Otra fuente, mucho más cercana al entorno de Belgrano de Córdoba, Nahuel Ferreira, expone que el jugador habría ganado la batalla interna: “Las declaraciones de Juan Cruz Real en público sobre Bryan Reyna molestaron mucho a los futbolistas de Belgrano, todo el plantel está con el jugador peruano, por eso la dirigencia le pidió al DT que haga un pedido de disculpas ante el grupo, perdió la confianza de sus dirigidos”.

Todo esto sucede mientras se especula con el futuro inmediato del jugador, quien en la semana tuvo un encontrón fe con el comando técnico. No vio minutos oficiales en cancha, y ahora está en el ojo de la tormenta. Se le relacionó hasta con equipos de la Liga 1 para que regrese a competir ante estos problemas bastante marcados. Sin embargo, lejos de que eso pase, parece que continuará en la Argentina un tiempo más.

¿Qué está pasando con Bryan Reyna en Belgrano?

Diego Rebagliati analizó el presente del delantero nacional, en Al Ángulo explicó lo que ve ahora mismo en El Picante: “Bryan Reyna no es un carrilero, si el entrenador le está exigiendo que como carrilero haga el trabajo defensivo, tiene un error de apreciación. Le pide algo que no está en capacidad de darle. Por otro lado, Reyna se ganó a la hinchada y la tribuna no regala nada”.

Bryan Reyna jugando en Belgrano. (Foto: Twitter).

¿Dónde jugará ahora Bryan Reyna?

En las últimas horas, se está hablando también de que el futuro deportivo de Bryan Reyna estaría lejos de la B, para poder desencadenar en un grande como Boca Juniors. Club donde está un cercano personal, Luis Advíncula, a quien lo conoce bien de la Selección Peruana. Lo cual podría ser un beneficio gigantesco en su vida actual, que pende de una decisión fuerte.

Otro de los informes internacionales, explica que Bryan Reyna estaría viendo una opción seria del exterior como es la Fiorentina de Italia. Esta opción es algo más lejana porque dependerá mucho de cómo trascienda en lo que resta de la temporada. Sin embargo, una actuación con La Blanquirroja, significaría una catapulta para su vida como delantero. Siendo beneficiado después del tamaño daño que recibe en el Belgrano de Córdoba.