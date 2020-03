Maluma subió una foto en bóxer "buscando compañía pa esta cuarentena"

Ante el duro momento que atraviesa el mundo, distintos países del plantea decidieron pedirle a sus habitantes que se sometan a una cuarentena obligatoria para combatir de la forma más eficiente posible la propagación del coronavirus.

Pese a tener la situación medianamente controlada, los habitantes de Colombia, por ejemplo, decidieron hacer lo propio para aportar su granito de arena a la causa en común.

En esta oportunidad, quien sorprendió a todos en las redes sociales fue nada más ni nada menos que Maluma, el reconocido cantante oriundo de Medellín.

Utilizando su cuenta de Instagram para generar suspiros en gran parte de su público, él subió una foto en bóxer y pidiendo un compañero para afrontar la cuarentena acompañado.

"Buscando compañía pa esta cuarentena.. quien cae?", redactó el reggaeton. La postal, lógicamente, recibió una gran cantidad de 'Me gusta' y comentarios.

Si bien las respuestas son muchas, desde la redacción nos quedamos con una en particular escrita por Grego Rossello: "No sabía que era Navidad!! Sino que alguien me explique semejante paquete rojo".

¡Nosotros tampoco, pero feliz Navidad adelantada a todos!

