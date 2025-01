Locura en el tenis: fue Top 10 del mundo y arrojó su raqueta contra el público en pleno partido

La victoria del argentino Facundo Díaz Acosta (N°78) ante Cameron Norrie dejó uno de los momentos mas llamativos de la jornada del ASB Classic (ATP 250 de Auckland). El británico, que llegó a ser número 8 del mundo, tuvo una atípica reacción luego del punto perdido que pudo haberle salido cara.

El bonaerense se encaminaba hacia una contundente victoria, habiendo ganado 6-2 el primer set y liderando el segundo por 5-3. Después de una mala devolución, el tenista de 29 años revoleó su raqueta hacia la grada, impactando a una espectadora.

Rápidamente, Norrie se disculpó y tomó la raqueta para seguir con el partido. Esta acción pudo haberle valido la descalificación. Sin embargo, la autoridad máxima del encuentro no lo sancionó y el juego continuó. En ese mismo game, Díaz Acosta logró cerrar su triunfo por 6-3.

Luego de la derrota, el británico declaró: “Cometí un error grave y me siento avergonzado. Nunca antes había hecho algo así. Me acerqué de inmediato para disculparme con ella, y afortunadamente estaba bien. Me dijo que no había problema y que todo estaba en orden”.

Cómo sigue el calendario para Facundo Díaz Acosta

El argentino se impuso por 6-2 y 6-3 ante Cameron Norrie y avanzó a los octavos de final del ASB Classic de Auckland. Este martes, desde las 20:40 (hora de Argentina), deberá enfrentar a su compatriota Sebastián Baez, tercer preclasificado en la competencia.

El encuentro se llevará a cabo en la cancha central y será el debut para Baez en esta edición del certamen. Quien logre imponerse en este compromiso se medirá contra el vencedor del cruce entre Gael Monfils y Jan-Lennard Struff.

Todos los partidos del ASB Classic se pueden ver en vivo por la pantalla de Disney+.