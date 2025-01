Se conoció el fixture de las primeras 10 fechas de la Copa de la Liga 2025: cuándo debutan Boca y River

Este martes 7 de enero, mientras todos los equipos del fútbol argentino se encuentran realizando la pretemporada y con la mente abocada en el mercado de pases, desde la Liga Profesional confirmaron las fechas de inicio del torneo, junto con el diagrama del fixture completo de las primeras 10 fechas de la Copa de la Liga inicial de este 2025.

Con River haciendo su estreno ante Platense el sábado 25 de enero a las 21:30 en Vicente López, y Boca en condición de local ante Argentinos Juniors el domingo 26 a las 19:00, los 30 equipos de primera división ya conocen todos los detalles de sus 10 jornadas iniciales.

Cabe destacar que este año se jugarán dos Copas de la Liga durante el año, y si bien cada zona tendrá 15 equipos, se jugarán un total de 16 fechas debido a que se jugarán dos partidos interzonales: los clásicos emparejados entre un grupo y otro, y otra jornada extra que fue sorteada.

Respecto al Superclásico, quedará esperar a la fecha 15 -la anteúltima- para que Boca y River se vean las caras por primera vez en el año. Este encuentro aún no tiene fecha confirmada, pero se estima que se dará durante el fin de semana del 26 y 27 de abril.

A continuación, un repaso de los datos necesarios para entender el fútbol argentino en este 2025, junto con el fixture de las primeras 10 fechas que fue confirmado por AFA con sus días y horarios.

El sistema de disputa de la próxima Copa de la Liga

Se trata de un certamen de 30 equipos, con dos zonas de 15 elencos cada una. Cada club disputará 14 partidos contra los rivales de su zona, un compromiso adicional contra su emparejamiento y otro duelo interzonal definido en el sorteo.

Luego, al finalizar la fase de grupos de la Copa de la Liga, los ocho mejores combinados de cada zona clasificarán a octavos de final y chocarán en el estadio del mejor posicionado, formato que se repetirá hasta semifinales de final. Solamente la final será en cancha neutral.

No es un detalle menor es que se retomarán los descensos durante la próxima temporada: un equipo perderá la categoría por promedio y otro conjunto lo hará por la tabla general. Paralelamente, dos combinados ascenderán desde la Primera Nacional.

El fixture completo de las primeras 10 fechas de la Copa de la Liga

Fecha 1

Jueves 23 de enero

19.00 Tigre – Vélez (interzonal)

19.00 Godoy Cruz – Rosario Central (Zona B)

21.30 Defensa y Justicia – Banfield (Zona A)

21.30 Newell’s – Independiente Rivadavia (Zona A)

Viernes 24 de enero

17.00 Barracas Central – Racing (Zona A)

17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 Independiente – Sarmiento (Zona B)

21.00 Belgrano – Huracán (Zona A)

21.30 San Martín (SJ) – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 25 de enero

17.00 San Lorenzo – Talleres (Zona B)

19.15 Instituto – Gimnasia (Zona B)

19.15 Estudiantes – Unión (Zona A)

21.30 Platense – River (Zona B)

Domingo 26 de enero

19.00 Boca – Argentinos (Zona A)

21.00 Central Córdoba – Aldosivi (Zona A)

Fecha 2

Lunes 27 de enero

20.00 Banfield – Newell’s (Zona A)

Martes 28 de enero

17.00 Deportivo Riestra – San Martín (SJ) (Zona B)

19.15 Sarmiento – Godoy Cruz (Zona B)

19.15 Rosario Central – Lanús (Zona B)

21.30 Vélez – Platense (Zona B)

21.30 Independiente Rivadavia – Barracas Central (Zona A)

Miércoles 29 de enero

17.00 Gimnasia – San Lorenzo (Zona B)

17.00 Talleres – Independiente (Zona A)

19.15 Huracán – Estudiantes (Zona A)

19.15 Unión – Boca (Zona A)

21.30 River – Instituto (Zona B)

Jueves 30 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Racing – Belgrano (Zona A)

21.30 Argentinos – Tigre (Zona A)

21.30 Central Córdoba – Atlético Tucumán (interzonal)

Fecha 3

Sábado 1° de febrero

17.00 Barracas Central – Banfield (Zona A)

19.00 San Martín (SJ) – Rosario Central (Zona B)

21.00 Lanús – Sarmiento (Zona B)

Domingo 2 de febrero

17.00 San Lorenzo – River (Zona B)

19.15 Boca – Huracán (Zona A)

19.15 Newell’s – Aldosivi (Zona A)

21.30 Instituto – Vélez (Zona B)

21.30 Independiente – Gimnasia (Zona B)

Lunes 3 de febrero

17.00 Tigre – Unión (Zona A)

17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A)

19.15 Estudiantes – Racing (Zona A)

21.30 Belgrano – Independiente Rivadavia (Zona A)

21.30 Argentinos – Platense (interzonal)

Martes 4 de febrero

19.00 Godoy Cruz – Talleres (Zona B)

21.00 Atlético Tucumán – Deportivo Riestra (Zona B)

Fecha 4

Jueves 6 de febrero

17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona A)

20.00 Sarmiento – San Martín (SJ) (Zona B)

Viernes 7 de febrero

17.00 Banfield – Belgrano (Zona A)

19.15 Central Córdoba – Newell’s (Zona A)

19.15 Huracán – Tigre (Zona A)

21.30 Independiente Rivadavia – Estudiantes (Zona A)

21.30 Unión – Argentinos (Zona A)

Sábado 8 de febrero

17.00 Rosario Central – Atlético Tucumán (Zona B)

17.00 Vélez – San Lorenzo (Zona B)

19.15 River – Independiente (Zona B)

21.30 Racing – Boca (Zona A)

Domingo 9 de febrero

17.00 Deportivo Riestra- Defensa y Justicia (interzonal)

17.00 Platense -Instituto (Zona B)

19.15 Gimnasia – Godoy Cruz (Zona B)

21.30 Talleres – Lanús (Zona B)

Fecha 5

Martes 11 de febrero

17.00 Barracas Central – Central Córdoba (Zona A)

17.00 Tigre – Racing (Zona A)

19.15 Boca – Independiente Rivadavia (Zona A)

21.30 Belgrano – Aldosivi (Zona A)

21.30 Estudiantes – Banfield (Zona A)

Miércoles 12 de febrero

17.00 Deportivo Riestra – Rosario Central (Zona B)

17.00 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Independiente – Vélez (Zona B)

19.15 Argentinos – Huracán (Zona A)

21.30 Godoy Cruz – River (Zona B)

Jueves 13 de febrero

17.45 Lanús – Gimnasia (Zona B)

20.00 San Martín (SJ) – Talleres (Zona B)

20.00 San Lorenzo – Platense (Zona B)

22.15 Unión – Instituto (interzonal)

22.15 Atlético Tucumán – Sarmiento (Zona B)

Fecha 6

Viernes 14 de febrero

20.00 Banfield – Boca (Zona A)

Sábado 15 de febrero

17.00 Aldosivi – Estudiantes (Zona A)

17.00 Defensa y Justicia – Barracas Central (Zona A)

19.15 Central Córdoba – Belgrano (Zona A)

19.15 Independiente Rivadavia – Tigre (Zona A)

21.30 Racing – Argentinos (Zona A)

Domingo 16 de febrero

17.00 Newell’s – Rosario Central (interzonal)

19.15 River – Lanús (Zona B)

21.30 Huracán – Unión (Zona A)

21.30 Talleres – Atlético Tucumán (Zona B)

Lunes 17 de febrero

17.00 Sarmiento – Deportivo Riestra (Zona B)

17.00 Gimnasia – San Martín (SJ) (Zona B)

19.15 Platense – Independiente (Zona B)

21.30 Vélez – Godoy Cruz (Zona B)

21.30 Instituto – San Lorenzo (Zona B)

Fecha 7

Viernes 21 de febrero

17.00 Deportivo Riestra – Talleres (Zona B)

19.15 Estudiantes – Central Córdoba (Zona A)

19.15 Godoy Cruz – Platense (Zona B)

21.30 Lanús – Vélez (Zona B)

Sábado 22 de febrero

17.00 Rosario Central – Sarmiento (Zona B)

17.00 Independiente – Instituto (Zona B)

19.15 Boca – Aldosivi (Zona A)

21.30 San Martín (SJ) – River (Zona B)

Domingo 23 de febrero

17.00 Huracán – San Lorenzo (interzonal)

19.15 Atlético Tucumán – Gimnasia (Zona B)

19.15 Belgrano – Defensa y Justicia (Zona A)

21.30 Unión – Racing (Zona A)

Lunes 24 de febrero

17.00 Barracas Central – Newell’s (Zona A)

19.00 Argentinos – Independiente Rivadavia (Zona A)

21.00 Tigre – Banfield (Zona A)

Fecha 8 – Interzonal

Viernes 28 de febrero

20.00 Boca – Rosario Central

22.15 San Martín (SJ) – Belgrano

22.15 Central Córdoba – Deportivo Riestra

Sábado 1° de marzo

17.00 Aldosivi – Sarmiento

19.15 River – Estudiantes

21.30 Talleres – Tigre

21.30 Unión – Gimnasia

Domingo 2 de marzo

17.00 Argentinos – Instituto

17.00 Independiente Rivadavia – Lanús

19.15 Vélez – Huracán

21.30 Banfield – Independiente

21.30 Platense – Defensa y Justicia

Lunes 3 de marzo

17.00 Barracas Central – Godoy Cruz

19.00 San Lorenzo – Racing

21.00 Atlético Tucumán – Newell’s

Fecha 9

Viernes 7 de marzo

19.00 Banfield – Argentinos (Zona A)

19.00 Vélez – San Martín (SJ) (Zona B)

21.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)

Sábado 8 de marzo

17.00 San Lorenzo – Independiente (Zona B)

19.15 Racing – Huracán (Zona A)

21.30 Sarmiento – Barracas Central (interzonal)

21.30 Platense – Lanús (Zona B)

Domingo 9 de marzo

17.00 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A)

17.00 Aldosivi – Tigre (Zona A)

19.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)

21.30 Newell’s – Belgrano (Zona A)

21.30 Instituto – Godoy Cruz (Zona B)

Lunes 10 de marzo

19.00 Gimnasia – Deportivo Riestra (Zona B)

21.15 Talleres – Rosario Central (Zona B)

21.15 Independiente Rivadavia – Unión (Zona B)

Fecha 10

Viernes 14 de marzo

19.00 Argentinos – Aldosivi (Zona A)

21.00 Godoy Cruz – San Lorenzo (Zona B)

Sábado 15 de marzo

16.00 Deportivo Riestra – River (Zona B)

18.30 Estudiantes – Newell’s (Zona A)

18.30 Rosario Central – Gimnasia (Zona B)

21.00 Sarmiento – Talleres (Zona B)

21.00 Huracán – Independiente Rivadavia (Zona A)

Domingo 16 de marzo

16.00 Independiente – Racing (interzonal)

18.30 Boca – Defensa y Justicia (Zona A)

21.00 Lanús – Instituto (Zona B)

21.00 Belgrano – Barracas Central (Zona A)

Lunes 17 de marzo

19.00 Tigre – Central Córdoba (Zona A)

19.00 Unión – Banfield (Zona A)

21.15 San Martín (SJ) – Platense (Zona B)

21.15 Atlético Tucumán – Vélez (Zona B)

Las zonas del Torneo Clausura 2025

Zona A: Argentinos Juniors, Aldosivi, Banfield, Barracas Central, Belgrano, Boca, Central Córdoba, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata, Huracán, Independiente Rivadavia, Newell’s Old Boys, Racing, Unión y Tigre.

Zona B: Atlético Tucumán, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Godoy Cruz, Independiente, Instituto, Lanús, Platense, Deportivo Riestra, River, Rosario Central, San Lorenzo, San Martín de San Juan, Sarmiento, Talleres y Vélez Sarsfield.

Los emparejamientos de la Copa de la Liga 2025

Boca Juniors vs. River Plate

Independiente vs. Racing Club

Huracán vs. San Lorenzo

Newell’s Old Boys vs. Rosario Central

Estudiantes vs. Gimnasia

Independiente Rivadavia vs. Unión

Banfield vs. Lanús

Belgrano vs. Talleres

Argentinos Juniors vs. Platense

Tigre vs. Vélez Sarsfield

Godoy Cruz vs. Instituto

Atlético Tucumán vs. Central Córdoba

Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra

Barracas Central vs. Sarmiento

Aldosivi vs. San Martín de San Juan

Los interzonales del Torneo Clausura 2025

Estos partidos se disputarán entre los equipos que no formen parte de la misma zona, pero sin ser parte de los emparejamientos (River vs. Boca no pueden volver a enfrentarse, por ejemplo).

Banfield vs. Independiente

River vs. Estudiantes

Vélez vs. Huracán

Barracas Central vs. Godoy Cruz

Independiente Rivadavia vs. Lanús

Atlético Tucumán vs. Newell’s

Argentinos Juniors vs. Instituto

Platense vs. Defensa y Justicia

Unión vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata

Talleres vs. Tigre

Central Córdoba vs. Deportivo Riestra

San Lorenzo vs. Racing

San Martín de San Juan vs. Belgrano

Boca vs. Rosario Central

