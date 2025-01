Desde Athletic Bilbao rompieron el silencio en medio de las negociaciones entre Ander Herrera y Boca: "Es fundamental"

Ander Herrera es uno de los tantos objetivos de Boca en este mercado de pases. El español de 35 años se encuentra en los últimos seis meses de contrato en el Athletic Bilbao y en el Xeneize pretenden incorporarlo de inmediato. Para ello, el equipo presidido por Juan Román Riquelme ya le acercó una oferta contractual al jugador y éste habría dado el ok para arribar al equipo que simpatiza de su otro lado del océano.

Al quedarle aún un vínculo con el conjunto vasco, ahora Boca deberá negociar con Athletic para quedarse con su pase. Sin embargo, desde Bilbao se mostraron reacios a negociar y esto se pudo notar en las recientes declaraciones de Mikel González, director deportivo de la institución.

Desde Arabia Saudita, en la previa del partido ante Barcelona por las semifinales de la Supercopa de España, el mánager de Athletic manifestó: “Ander es un grandísimo jugador, encima está contando para nosotros. Es muy importante tanto en el campo como el vestuario por su veteranía, su experiencia. Días como los de mañana, él también los ha vivido en diferentes países. Para nosotros es fundamental“.

Tal como parece, el cuadro del País Vasco no parece tener planeado desprenderse de uno de sus líderes del plantel, ya que a pesar de hoy en día no ser titular, Herrera es uno de los referentes del equipo. A tono con esta postura del director deportivo, el periodista bilbaíno Diego González habló con D-Sports Radio este martes y expresó que la única posibilidad para que se concrete la salida de Ander rumbo a Boca es si el Xeneize ejecuta su cláusula de rescisión, de la que se desconoce el monto. De lo contrario, el pase no se dará.

Boca liberó dos cupos para poder traer a Ander Herrera

En medio de las negociaciones entre Boca y Athletic Club, se conoció que el Xeneize se desprendió de dos de sus extranjeros, por lo que tiene la oportunidad de sumar a más foráneos en este mercado de pases. En caso de que lo de Herrera llegue a buen puerto, utilizará uno de ellos.

El primero es Gary Medel, que desentonó en este segundo ciclo en el club y rescindió su contrato de forma anticipada. El otro es Bruno Valdez, que no entra en la consideración de Fernando Gago y extendió su préstamo en Cerro Porteño.

Cuándo se juega Barcelona vs. Athletic Club la Supercopa de España

Athletic Club y Barcelona se verán las caras este miércoles 8 de enero a las 16 (hora de Argentina). La otra semifinal, protagonizada por Real Madrid y Mallorca, será el jueves en el mismo horario. Ambos encuentros se llevarán a cabo en el Estadio King Abdullah Sports City de Arabia Saudita.

