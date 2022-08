Todo puede pasar en tan solo un día. Boca es un mundo aparte y este viernes 5 de agosto estuvo muy movido en el equipo de La Ribera: el Patón Guzmán habló de su posible llegada, la dirigencia ya tiene la respuesta de Defensa por Frías y Cavani continúa siendo noticia.

Boca recibió la respuesta de Defensa por el pase de Adonis Frías

El pasado miércoles, periodistas allegados a Boca confirmaban el acuerdo entre el Xeneize y Defensa y Justicia por el pase de Adonis Frías ya que, luego de arduas negociaciones que llevaban semanas, en la Ribera habían cedido y aceptaron subir el monto del traspaso a lo que pretendían en Florencio Varela, ya que Boca había ofertado 1.5 millones de dólares por el 50% del pase y Defensa pedía 500 mil dólares más.

Por eso, el Xeneize decidió acceder a esos dos millones que buscaban en el Halcón y enviaron esa oferta esperando que del lado de Defensa haya una respuesta optmista y que se cierre de manera definitiva el ansiado pase, ya que desde la salida de Carlos Izquierdoz, Adonis Frías pasó a ser prioritario para Boca y el futbolista manifestó expresamente sus ganas de arribar a Brandsen 805 por su fanatismo por la camiseta azul y oro.

Sin embargo, y contrariamente a lo que se esperaba, Defensa decidió declinar la oferta de Boca ya que cambiaron las condiciones y pasaron a pretender 2.5 millones por este porcentaje del pase, algo que nuevamente estaba por debajo de lo propuesto por el Consejo del Fútbol.

¿Llega cómodo a semis? Así quedó el cuadro de Boca en la Copa Argentina

Boca Juniors y la Copa Argentina tienen una larga historia de amor. El Xeneize es el dominador absoluto de la competencia y, además, el último campeón. Con Sebastián Battaglia como DT, el conjunto de La Ribera derrotó a Talleres y se llevó el título en Santiago del Estero.

En la edición 2022, los azul y oro lograron sobreponerse a Central Córdoba de Rosario y Ferro, en la primera y segunda ronda. El próximo miércoles, ante Agropecuario, tendrán la posibilidad de meterse entre los ocho mejores de la competencia.

El cuadro les podría permitir llegar a semifinales sin haberse cruzado con ningún equipo de primera división, ya que su potencial próximo rival saldría del ganador del duelo entre Quilmes (le ganó a Rosario Central) y Deportivo Madryn.

Salvio, tras su salida de Boca: "La posibilidad de quedarse estaba"

Eduardo Salvio fue uno de los futbolistas que comenzó el éxodo en Boca Juniors. El Toto dejó el Xeneize en plena Copa Libertadores y apenas a días del encuentro de vuelta ante Corinthians por los octavos de la Copa Libertadores.

El extremo se encuentro hoy en Pumas, equipo que en las próximas horas se medirá al F.C Barcelona por la Copa Joan Gamper. Desde allí rompió el silencio y habló por primera vez desde su conflictiva salida del cuadro de La Ribera.

"Me fui por cómo se dieron las cosas. No era de la forma que yo quería pero bueno, se terminó dando así lamentablemente", abrió el Toto en diálogo con ESPN.

La reacción del plantel de Boca ante la no renovación de Rossi

No fue una semana facil en las oficinas de Boca. Hasta ayer, que se llegó a un acuerdo con Alan Varela para que siga en el club hasta 2026, de lo único que se hablaba era de la frustrada renovación de Agustín Rossi. No solo fue malo el desenlace, sino que siguió en los medios con dardos de un lado y otro.

Si bien el jugador se mantuvo al margen públicamente, desde adentro aseguraron que sintió el golpe por no haber renovado. Al resto de los jugadores, que vienen de perder al líder Carlos Izquierdoz y a otros compañeros de forma similar, tampoco les fue cómoda la situación.

Dentro del plantel hay de todo: los que no le dieron importancia al asunto y otros que lo sintieron más. Lo que más ruido hizo fue lo de Jorge Amor Ameal, ventilando que las exigencias de Rossi podían "quebrar al club". Nadie quiere ser el próximo en pasar una situación así.

Un detalle legal: revelaron por qué Rossi seguirá atajando en Boca a pesar de no renovar

El martes se dio la reunión entre Agustín Rossi y el Consejo de Fútbol de Boca y se confirmó el final de la historia: no hay acuerdo para la renovación del contrato del arquero. La conflicta jornada terminó con declaraciones de Jorge Amor Ameal sobre el pedido del guardameta para su sueldo y la fuerte respuesta de Miguel González, el representante de Agustín.

"¿La impresión que me quedó hoy? Que no juega más. Me dijeron que no lo piensan vender a ningún precio inferior a la cláusula de rescisión, que es de 18 millones de dólares. Ni siquiera les importa la plata, lo quieren dejar corriendo alrededor de la cancha", disparó el agente. Pero Hugo Ibarra incluyó a Rossi en las prácticas de esta semana y se sabe que jugará contra Platense.

¿Por qué el arquero se mantendrá en el puesto a pesar de no renovar su contrato? En TyC Sports diferenciaron esta situación de la que ocurrió con Cristian Pavón, quien jugó su último partido oficial en Boca en noviembre de 2021 y en todo este año no participó de las competencias porque decidió irse libre en junio. Y explicaron el motivo.

¿Guiño o bienvenida? El jugador de Boca que subió una foto de la 9 de Cavani

En las últimas horas, el Mundo Boca se vio nuevamente ilusionado por la chance de que Edinson Cavani llegue como refuerzo. El uruguayo sigue sin club y, buscando rodaje de cara a la Copa del Mundo, tiene la opción del Xeneize bien firme. El sueño es tenerlo al menos por 4 meses.

Mientras todos esperan señales del ex-Manchester United o algún indicio de parte del jugador, sucedió todo lo contrario. El guiño apareció, pero salió desde adentro del plantel de Hugo Ibarra con una sugestiva historia en Instagram.

Resulta que Darío Benedetto compartió un video de cómo va quedando su museo, donde se ven camisetas de distintos futbolistas de renombre encuadradas en la pared. Entre la de Paredes, Agüero, Griezmann, Di María, Lewandowski y otras tantas, hubo un planito para la 9 de Cavani.

"No hay más tiempo": Cavani le planteó una fecha a Boca y su decisión es inminente

Por un lado, Boca; por el otro, Villarreal. Uno le garantiza titularidad, el otro una importantísima suma de dinero. A grandes rasgos, esas son las principales cartas que tiene sobre la mesa Edinson Cavani para definir su futuro. Hay un detalle que no es menor: el Xeneize tiene tiempo hasta el lunes y el Submarino Amarillo no.

El uruguayo sabe que darle el "sí" a Juan Román Riquelme le dará la garantía de firmar y ponerse a competir de acá al Mundial. El club español primero tiene que vender a algún delantero y no le garantiza ser indiscutido, teniendo en cuenta además que tiene un mes más de mercado de pases abierto. Sin embargo, el ex-Manchester United no quiere esperar y puso una fecha máxima para tomar su decisión definitiva.

En ESPN F12, el periodista uruguayo Diego Muñoz aseguró que "entre hoy y mañana define. Porque si no avanza con el Villarreal, quiere arreglar con Boca Juniors". Puertas adentro se manejan con cautela, sabiendo que Cavani tiene la oferta sobre la mesa y sabe perfectamente cuáles son los números para que se haga el pase. Augusto César, desde Ezeiza, aseguró que desde adentro esperarán a ese plazo ya que luego no habrá mas tiempo.

Habló con Riquelme para llegar a Boca, pero seguirá su carrera en Europa: el destino confirmado

Boca quiere meter el bombazo del mercado. El Xeneize se mueve para cerrar el arribo de Edinson Cavani y todas las energías del Consejo de Fútbol están puestas en esa negociación. El ex PSG tiene la respuesta final y en La Boca la esperan ansiosos. Mientras tanto, uno de sus compañeros en la Selección de Uruguay confirmó que seguirá en Europa a pesar de haber hablado con Riquelme también.

Como alguna vez lo hizo Daniele De Rossi, Lucas Torreira sueña con romper con todos los moldes y ponerse la Azul y Oro. "El sueño sigue estando y se sigue alimentando. Pasa el tiempo y yo por Boca sigo sintiendo algo muy lindo. Si no se da pronto, será en los próximos años", supo decir el volante Charrúa. Aunque claro, su llegada deberá esperar porque continuará su carrera en el Viejo Continente.

A pesar de que Torreira suele mostrarse en su cuenta de Instagram con la camiseta del Xeneize con naturalidad y el contacto con Juan Román Riquelme existió, el uruguayo tiene todo arreglado con el Galatasaray y viajará en las próximas horas a Turquía.

Cavani a Boca: los 2 delanteros que podrían ser claves para la llegada del uruguayo

¿Qué tan cierta es la posible llegada de Edinson Cavani a Boca? Si bien el tema se toca desde hace varios años, la posibilidad concreta se reflotó en los últimos meses. El delantero se fue del Manchester United y todavía no confirmó cuál será su próximo equipo: a pocos meses de Qatar 2022, aún sigue buscando su mejor opción.

En este contexto, se sabe que el Villarreal de España y el Borussia Dortmund de Alemania se interesaron en él. Y que en Sudamérica su mejor opción es el Xeneize. Trascendió que el club alemán no corre con chances porque no es la intención del goleador llegar a la Bundesliga. Y se supo también que la situación de dos delanteros es clave para las aspiraciones del conjunto azul y oro.

El panorama parece claro: la prioridad de Cavani es llegar al "Submarino Amarillo" pero todavía no recibió garantías de parte del club español. Hay dos jugadores que son fundamentales para esta operación: Paco Alcácer y Boulaye Día. Si alguno de los dos delanteros se va del Villarreal, el uruguayo tendrá más chances de sumarse.

"La llave": el jugador de Boca que quiere Defensa y Justicia y podría destrabar la operación por Adonis Frías

Tras la salida de Carlos Izquierdoz, en Boca van por un zaguero central y el apuntado es Adonis Frías. El futbolista de Defensa y Justicia es el preferido del Consejo de Fútbol y ya hubo contactos con el "Halcón" para concretar el arribo del defensor como refuerzo para la temporada 2023. Sin embargo, la operación se complicó en las últimas horas.

El periodista Germán García Grova reveló que hay diferencias entre los clubes. "Defensa declinó la propuesta de Boca por Adonis Frías. Algunos manejos del Consejo de Fútbol no convencieron al Halcón. Desistieron de avanzar en la operación. El Xeneize aún no llega a los 2.5 millones de dólares por el 50% del marcador central", mencionó.

Sin embargo, ahora se conoce cuál podría ser "la llave" para que se resuelva el conflicto y la historia termine bien para todas las partes. El periodista Emiliano Raddi reveló en ESPN que Defensa y Justicia pretende que Boca le ceda a Aaron Molinas como parte del pase de Frías al Xeneize.

El Consejo recibió a un arquero que está libre y es top: "Ayer estuvo en Boca Predio"

Mientras el Mundo Boca se ilusiona con la posible llegada de Edinson Cavani, puertas adentro no se desvía el foco del arco. La no renovación de Agustín Rossi le da la libertad al club de buscar un arquero antes del cierre del mercado, y parece que ya hay un candidato que pica en punta.

La historia la contó Diego Monroig en ESPN F90 y sorprendió a propios y extraños: "Esto fue real. Ayer, cerca de las 5 de la tarde, cuando me estoy yendo de el predio, un hincha me dijo '¿lo viste entrar y salir a Chiquito Romero?'. El señor aseguraba que lo había visto", arrancó contando.

"Empecé a preguntar si este hincha se había confundido. Con el correr de las horas, puedo confirmar que la información que me dio el hincha fue real. Sergio Romero estuvo en Boca Predio y creo que se llevó una oferta", cerró el corresponsal. ¡Un bombazo!

Boca, cerca de asegurarse a un delantero clave para la Copa Libertadores 2023: "Hay un principio de acuerdo"

Este mercado de pases en Boca tuvo, hasta el momento, la llegada de Martín Payero y Facundo Roncaglia. El posible arribo de Adonis Frías tiene que ver con la salida de Carlos Izquierdoz. Y lo mismo sucede con Sergio Romero: sería una opción en el arco tras el conflicto por la renovación de Agustín Rossi.

Sin embargo, hay un puesto en el que se dieron dos salidas y todavía no hubo incorporaciones. Cristian Pavón y Eduardo Salvio se fueron del club como libres (a Atlético Mineiro y Pumas de la UNAM, respectivamente) y, por ahora, el Consejo de Fútbol no logró acordar la llegada de un atacante. Pero eso podría cambiar en diciembre.

El periodista Luis Fregossi reveló en "Mundo Boca Radio" que los dirigentes tuvieron conversaciones con otro club del fútbol argentino para empezar a darle forma a una operación que parecía que ya se había dejado de lado. El apuntado para reforzar el ataque del Xeneize es Diego Valoyes.

Revelaron que hubo una charla entre Zambrano y Riquelme: "Le dijo que..."

En diciembre de este año, Carlos Zambrano tiene una claúsula de salida a su favor. El zaguero central de Boca cuenta con un detalle en el contrato que lo beneficia: si así lo desea, puede irse del club de la Ribera. Es por eso que el Consejo de Fútbol se contactó con él para ofrecerle una renovación del vínculo y asegurarlo para la Copa Libertadores 2023.

Todo comenzó cuando, hace algunos meses, el "Kaiser" reconoció que le gustataría retirarse del fútbol en Perú, su país. "Siempre lo pienso, aún tengo eso en la cabeza. Me encantaría retirarme en Boca pero nunca jugué en mi país y quisiera hacerlo. Es el sueño que aún me falta cumplir", dijo en ese entonces. La historia terminó con una sincera charla entre Zambrano y Juan Román Riquelme.

El periodista Luis Fregossi contó en "Mundo Boca Radio" que el defensor rechazó la oferta de renovación que recibió de parte del Consejo de Fútbol. "Zambrano rechazó el ofrecimiento de renovación que le hizo Riquelme. Roman le dijo si no quería retirarse en Boca y Zambrano le dijo que quiere jugar en Perú", explicó.

Nahuel Guzmán rompió el silencio sobre la chance de llegar a Boca

Boca se encontró con una situación que no se esperaba con el mercado de pases a punto de cerrar. Mientras la Comisión Directiva del Xeneize intenta seducir a Edinson Cavani, su gran anhelo, sabe que debe seguir de cerca un arquero, ya que Agustín Rossi seguramente se marche a fin de año. Nahuel Guzmán es uno de los apuntados y habló al respecto.

El ex arquero de Newell's, que hoy por hoy es un emblema de Tigres de México a sus 36 años, fue consultado por la posibilidad de regresar a la Argentina y no esquivó la pregunta. ¿Qué dijo el 1 que supo ser parte de la Selección Argentina?

En conferencia de prensa, el Patón habló de la chance de regresar a su país natal: "Escuché o leí algo. No estoy al tanto de nada. No sé si hubo una versión oficial. Agradezco que todavía haya cierto reconocimiento para mi trabajo, es lo que trato de hacer. Trabajo para seguir estandoentre los mejores".

El ansiado y esperado regreso que tendrá Boca en los convocados para recibir a Platense

Después de todo el revuelo que se generó a lo largo de la semana por la no renovación contractual de Agustín Rossi, en el mundo Boca se focalizaron de lleno en lo que será el duelo de este sábado, donde los comandados por Hugo Ibarra recibirán a Platense.

Respecto a quienes fueron goleados por Patronato, el último fin de semana, el DT de Boca seguirá sin tener a Marcos Rojo, que está lesionado y recién podría retornar para el choque ante Defensa y Justicia, o en todo caso, frente a Atlético Tucumán.

A pesar de la complicación que posee el ex Manchester United, Ibarra tampoco tendrá a Darío Benedetto, quien se recupera de un esguince en el tobillo. Pero sí volverá a contar con la presencia de dos jugadores que son muy importantes para el plantel.

Benedetto ya tiene fecha: ¿Cuándo volverá a jugar en Boca?

No será frente a Platense. Si bien Hugo Ibarra está esperando con ansias el regreso de Darío Benedetto, quien aún se recupera de un esguince en el tobillo, el delantero de Boca se encuentra deseoso de su retorno a las canchas.

El pasado 21 de julio, el delantero de Boca se lesionó y no pudo volver a vestir la camiseta azul y oro. Y a pesar de que los hinchas, cuerpo técnico y sus propios compañeros lo extrañan en el terreno de juego, los tiempos apremian al ex Olympique de Marsella.

Las buenas noticias llegaron a Brandsen 805, ya que en la práctica de esta mañana, Benedetto pudo entrenarse a la par de sus compañeros. Y a pesar de que Ibarra no lo convocó para el partido ante el Calamar, sí lo haría para el duelo frente a Agropecuario de Carlos Casares, a quien enfrentará el miércoles por la Copa Argentina.

Cavani dio el sí y está a un paso de ser refuerzo de Boca

Por los alrededores de Brandsen 805 solamente hay un nombre que retumba por los pasillos: Edinson Cavani. El delantero uruguayo estaba muy cerca de ponerse la camiseta de Villarreal, pero Boca se mantenía muy expectante, ya que los directivos habían visto varias señales por parte del ex Manchester United.

El delantero charrúa, que quedó libre tras su paso por los Diablos Rojos, está pensando en llegar con mucho rodaje al Mundial de Qatar, y fue el propio Diego Alonso, entrenador de la Selección de Uruguay, quien le pidió que defina su futuro para no perder ritmo de competencia.

La prioridad de Cavani es poder jugar en el fútbol sudamericano, donde según el periodista Martín Arévalo, el delantero "dio el sí para jugar en Boca. En el club ya lo saben y deben responder si pueden concretar el sueño. Si Boca da el ok, no hay espera ni de Villarreal ni de Europa. Las próximas horas serán determinantes". Y ahora resta que el Matador reciba el contrato que le arme Juan Román Riquelme.