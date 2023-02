Boca llevó a cabo su último entrenamiento antes del partido frente a Platense, donde Hugo Ibarra confirmó al equipo y a los jugadores se concentrarán, y hubo una gran sorpresa por la ausencia de uno que iba a ser titular. Además, se dará la salida de una joya en medio del campeonato, como así también podría marcharse Darío Benedetto. Enterate de lo más importante en este resumen de Bolavip Argentina.

¿No iba a ser titular? Los concentrados de Boca con una ausencia insólita

Uno de los futbolistas que Hugo Ibarra más probó en la semana no será titular y ¡sorprendentemente no irá ni al banco vs. Platense!

Los motivos de la Justicia para no levantar la clausura de la tribuna sur de La Bombonera

Ante Platense, Boca volverá a tener ese sector inhabilitado por cuestiones edilicias. Los argumentos del juez.

La contundente respuesta de Boca tras la ratificación de la clausura en La Bombonera

Desde el club de La Ribera emitieron una contundente respuesta tras la ratificación de la clausura de la Tercera Sur en La Bombonera.

¿Se irá de Boca? Benedetto sigue en la mira de un gigante brasileño

Mientras Hugo Ibarra le busca la vuelta a su Boca, un gigante brasileño viene a la carga por el Pipa.

Sorpresa: las 2 joyas de la Reserva de Boca que Ibarra citó para jugar con Platense

El entrenador de Boca dio la lista de convocados para recibir al Calamar con la inclusión de dos joyas de la Reserva.

No le pondrán trabas y Boca perderá a una joya en medio del torneo

En las últimas horas, los dirigentes de Boca avanzaron en la salida de una joya que tiene la institución porque Ibarra no le da rodaje.