En un día convulsionado a nivel novedades y mercado de pases en Boca, el Xeneize concluyó la jornada cayendo por goleada ante Banfield por 3 a 0 con totalidad de suplentes. Al margen de esto, hubo avances ilusionantes con el arribo de Vidal, Óscar Romero será el nuevo 10 y se confirmó la salida de Salvio y Pavón

Derrota con Banfield

El Xeneize cayó de local por 3 a 0 en La Bombonera con un equipo absolutamente alternativo, ya que la prioridad de Boca está puesta en el duelo del martes ante Corinthians, donde define el pase a cuartos de final de la Libertadores.

Óscar el nuevo 10

Si bien no vio minutos en la derrota ante Banfield, se confirmó que Óscar Romero será el nuevo portador de la 10 para el ámbito local tras la salida de Eduardo Salvio. Por Copa, no podrá usarla por haberse presentado con la 11 en la lista de buena fe. ¿El posible debut con ese dorsal? Ante su ex equipo, San Lorenzo, el próximo sábado a las 15:30.

Sorpresiva revelación sobre un jugador de Boca: "Está dispuesto a irse"

La posible llegada de Arturo Vidal terminó con la 'tranquilidad' del mercado de pases de Boca. El Xeneize venía silbando bajito desde la apertura del libro, pero ahora todos se ilusionan con la posible llegada del crack chileno. Sin embargo, para que pueda concretarse, hay alguien que debe irse.

Si hay algo que gestionó el Consejo en estas últimas semanas fue tratar de retener a todos los futbolistas que venían de ser campeones. Salvo Salvio, la base sigue jugando en el club y está a disposición de Battaglia. En las últimas horas, un jugador habría levantado la mano para manifestar su deseo de irse.

Según informó Martín Arévalo en ESPN F10, Jorman Campuzano "le hizo saber al Consejo de Fútbol que está dispuesto a irse, que quiere salir". Más allá de que se trata de un hombre que supo ser titular, la salida del colombiano le vendría como anillo al dedo al Xeneize para liberar el cupo de extranjeros y abrirle las puertas a Vidal.

La historia que subió Pavón apenas quedó libre de Boca

Al igual que Eduardo Salvio, Cristian Pavón dejó de ser jugador de Boca después de 8 años. El cordobés finalizó su vínculo el 30 de junio y será presentado como refuerzo de Atlético Mineiro, donde podrá jugar todas las competencias menos la Copa Libertadores, ya que todavía debe cumplir las 6 fechas de suspensión por lo sucedido en 2021.

La salida de Kichan no golpea futbolísticamente al equipo de Sebastián Battaglia, ya que no fue utilizado a lo largo de todo el 2022. Sin embargo, se trata del final de un largo ciclo para un futbolista que supo ganar partidos (y campeonatos) como figura y que, habiendo llegado a valer fortuna, se va por la puerta de atrás.

Apenas pasada la medianoche, el cordobés subió una historia a su cuenta oficial de Instagram, reposteando lo que compartió su hermana Lourdes en una cena familiar de despedida. "Que tengas un nuevo comienzo hermoso. ¡Mucho éxito en todo lo que viene! Te amamos", escribió ella.

Villa presentó una denuncia ante la Justicia

Este jueves, Sebastián Villa se presentó ante la Justicia y dio su declaración en la causa que tiene por "abuso sexual con acceso carnal". Tamara Doldán lo acusa por un hecho ocurrido a mediados del 2021 y ahora fue el turno para el futbolista de Boca de dar su versión de los hechos.

En concreto, el delantero señaló que es inocente y que, además, es víctima de un chantaje por parte de Doldán. "Nunca he cometido el hecho del que se me acusa. Soy una persona tranquila y jamás abusaría de una mujer porque vengo de una mujer", manifestó Villa.

Villa aclaró que aquella noche en su casa tuvo sexo consentido con Doldán: "Cuando terminamos me piden la plata para el Uber y las presencias, les doy y me voy a dormir. Y eso fue todo lo que pasó". Y que, días después, ella le pidió reunirse para pedirle dinero para mudarse. Ante la negativa del futbolista, "ella me mostró una foto de una nalga morada y me dice que puede decir que había sido yo y que con eso me arruinaba la carrera. Yo me asusté y pedí la cuenta y la dejé en el mismo lugar dónde la había recogido".

Boca presentó su nueva camiseta con un homenaje especial

Será un viernes de estreno para Boca. El club de la Ribera, presentó a través de sus redes sociales, su nueva camiseta para la temporada 2022-2023. Y lo hizo con un video especial y un mensaje que confirma lo que se sabía: el diseño se basó en un homenaje especial.

El Xeneize la presentó de esta manera en su cuenta de Instagram: "Inspirada en la pasión de la hinchada y en un equipo campeón inolvidable. Nueva camiseta titular de Boca Juniors, ya disponible en la app de adidas, Boca Shop y Bitega Xeneize".

La casaca destaca por su cuello amarillo y es un claro homenaje a la que utilizó el conjunto azul y oro cuando salió campeón del Torneo Apertura 1992. Aquel título es muy recordado en la historia del club porque se dio luego de una sequía de muchos años sin festejos.

El día que Vidal se agarró feo con Zambrano

La llegada de Arturo Vidal no solo le daría un salto de calidad a Boca, sino también mucha personalidad. El chileno siempre se caracterizó por su fuerte temperamento y dentro del plantel de Sebastián Battaglia hay otros jugadores de ese estilo.

Es por eso que no sorprende, teniendo en cuenta que hubo varios futbolistas que lo enfrentaron por Eliminatorias, que haya habido algún encontronazo con un posible futuro compañero. El más recordado es el que protagonizó con Carlos Zambrano.

Se dio en la Copa América 2015, en la semifinal jugada entre Chile y Perú. Iban solo 3 minutos y el central, tras cubrir la pelota, se enganchó con el Rey. Ambos quedaron cara a cara ante la mirada de todos y el mediocampista se lo sacó de encima de un manotazo.

Palermo, sobre la posible llegada de Arturo Vidal: "Si yo fuera él, vendría a Boca"

La posible llegada de Arturo Vidal a Boca podría revolucionar el mercado de pases del fútbol argentino. El chileno dejará Inter de Milán y podría pegar la vuelta a América, donde el Xeneize lo espera con los brazos abiertos. Martín Palermo, por su parte, no tuvo pelos en la lengua a la hora de imaginar al volante de la Selección en La Boca.

En diálogo con ESPN F12, el máximo goleador de la historia de Boca habló de todo: su presente como entrenador, el plantel actual y la chance de que el club de sus amores cuente con Arturo Vidal para disputar la Copa Libertadores.

A la hora de imaginar el arribo del volante ex Bayer Leverkusen, Juventus y Barcelona, Martín Palermo fue contundente. "Vidal es un jugador para Boca. Es un futbolista de gran calidad, es indiscutible eso", comenzó y aceleró a fondo. "Si yo fuera Vidal vendría a Boca. Además, sería pensando a futuro. Lo haría como algo prolongado, no para venir un año, jugar la Copa e irse, Boca lo tiene que pensar a futuro. Es un futbolista para potenciar el club", cerró el Titán.

Toto Salvio y su mensaje tras irse de Boca

Llegó el 1 de julio y Eduardo Salvio empezó a transitar sus primeras horas como exjugador de Boca. Pumas UNAM espera al Toto, que quedó libre luego de una fallida negociación con el Xeneize. El jugador mantuvo el silencio y hoy le dedicó unas palabras a la gente del club.

"Les quiero agradecer a todos los hinchas de Boca por estos 3 años hermosos que viví junto a todos ustedes, fueron 4 títulos, partidos, goles y momentos que nunca voy a olvidar", soltó el ex-Benfica, mostrando gratitud por todo su tiempo dentro de la institución.

Luego agregó que seguirá mirando a sus excompañeros: "Hoy me toca partir pero acá van a tener un hincha más que va a alentar al equipo con todas sus fuerzas. Disfruté muchísimo y, como dije siempre, fui un privilegiado por llevar esa camiseta y jugar cada fin de semana en La Bombonera".

El gesto de Vidal que volvió locos a los hinchas de Boca

En los últimos días, los rumores que vinculan a Arturo Vidal con Boca se hicieron más fuertes. Se sabe ya que el mediocampista quiere irse del Inter de Milán y puede hacerlo con el pase en su poder. Y por eso hay varios clubes sudamericanos interesados en contratarlo: los que picaron en punta hasta el momento fueron el Xeneize y Flamengo de Brasil.

Sin embargo, trascendió que el deseo del chileno pasa por ponerse la camiseta azul y oro. Lo dijo en su momento: es un sueño para él poder jugar en La Bombonera algún día. Si bien la oferta del club brasileño es más importante, la intención del jugador es la esperanza del consejo de fútbol. Y ahora se dio un nuevo guiño.

En Twitter compartieron el video de un recorte del programa "De Zurda" de 2015, donde Víctor Hugo Morales le pregunta a Diego Armando Maradona: "¿Cuál es el mejor jugador de América hoy en día?". "A mí James Rodríguez me encanta. Y me gusta mucho el chileno Vidal. Me gusta mucho... Ese es un jugador para Boca. Yo le pondría la camiseta de Boca directamente", fue la respuesta de Diego.

Un rival directo de Boca quiere ganar la carrera por Vidal: "Es la oferta más concreta"

Arturo Vidal es el gran sueño de Juan Román Riquelme y de todo Boca. Si bien el interés es realmente concreto y el chileno tiene el deseo de ir al Xeneize, aún no hay una oferta concreta para contratar al jugador. Mientras tanto, el tiempo corre y hay competidores que quieren ganar terreno.

El chileno es el anhelo de más de un club y desde Chile ya avisaron: "Arturo es impredecible". Pablo Flamm, periodista de DIRECTV de ese país, reconoció el interés del club de la Ribera pero avisó que uno de sus rivales directos ya le hizo una oferta para quedarse con los servicios del volante.

"La oferta más concreta es de Flamengo y la tiene hace rato sobre la mesa. El va a tomar la decisión y si mañana viene el fútbol del medio oriente, no me extrañaría te termine allá. Es impredecible", sostuvo el corresponsal sobre el destino del ex-Barcelona.

La contundente frase de Palermo para Benedetto: "Le bajaría un poco el perfil"

Martín Palermo es palabra autorizada en Boca. El delantero tiene la chapa de ser el máximo goleador histórico del Xeneize y es muy querido por la gente. Además, no suele pegarle a otros ídolos ni al planel actual, por lo que se ha ganado el respeto del hincha más allá de la línea de cal. Este viernes, elogió a una de las figuras más rutilantes del equipo de Battaglia, pero hizo un asterisco en su perfil.

Este viernes 1 de julio, el Loco fue a la mesa de ESPN F12 y habló de todo: su momento como entrenador en búsqueda de un nuevo desafío, la posibiliad de que Arturo Vidal llegue a Boca y se enfocó en Darío Benedetto, una de las figuras del plantel actual de los de La Ribera.

Respondiendo al periodista, Palermo fue sincero: "Es un jugador importante para el ataque de Boca. El liderzgo lo tiene que tener por lo que transmite adentro de la cancha. Después a veces le bajaría un poquito el perfil en esto de pelearse todo el tiempo. Se expone mucho. A mí también me pasó...".

Boca tiene nueva camiseta: cuánto cuesta y dónde se puede comprar

Boca presentó este viernes el nuevo modelo de camiseta Adidas inspirada en la que usó durante el Apertura 1992, un título muy recordado por la hinchada del conjunto Xeneize. El debut oficial de la indumentaria será este viernes 1° de julio ante Banfield por la sexta fecha de la Liga Profesional.

La particularidad de la camiseta azul con la tradicional franja amarilla es que por primera vez desde 2005 no tendrá auspiciante en el frente tras finalizar el contrato con Qatar Airways el 30 de junio. Otro de los detalles es que en la parte superior de la espalda posee la palabra “Xeneize” y los dorsales son similares a los números de las décadas del ’80 y ’90.

La camiseta titular, que pronto estará disponible en la versión HEAT.RDY, fue presentada bajo el lema "Boca te llevo en el alma”. En las redes sociales el club posaron frente a las cámaras algunas de las figuras de la institución: los futbolistas Agustín Rossi, Toto Salvio, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Cristian Medina; Fabiana Vallejos y Clarisa Huber representando al fútbol femenino; y la jugadora de voley Mariángeles Cossar.

Boca le hará un reclamo millonario a Talleres por Pavón

En lo que va del mercado de pases, Boca no sumó incorporaciones. Es decir, aún no hizo un fuerte gasto de dinero. De hecho, el club de la Ribera pudo hacer algunos recortes: las salidas de Eduardo Salvio y Cristian Pavón significaron dos importantes sueldos que ahora el Xeneize no tendrá que pagar.

Sin embargo, hay una cuestión económica que preocupa a la comisión directiva y por eso se tomó una decisión. Trascendió que Boca le hará un reclamo a otro club del fútbol argentino por una cifra millonaria debido a una venta que "nunca existió".

El periodista Ignacio Bezruk informó que el Xeneize le reclamará a Talleres de Córdoba un total de 2.400.000 de dólares. El motivo: la dirigencia anterior le dio esa cifra al club cordobés en concepto de una "futura venta" de Pavón cuando el extremo estaba en su mejor momento. Sin embargo, esa transacción nunca se dio.

La noticia que revolucionó a todo Boca: "Vidal llamó a Riquelme"

En las últimas horas llegó información importante sobre el posible pase de Arturo Vidal a Boca. Se sabe ya que el consejo de fútbol sueña con lograr el arribo del chileno como refuerzo estrella para este mercado de pases. Pero la gran definición de la operación está en manos del mediocampista, que será quien tome la decisión final.

El periodiosta Pablo Flamm informó en Directv Sports que la propuesta económica más importante es la de Flamengo. "La oferta más concreta es de Flamengo y la tiene hace rato sobre la mesa. Él va a tomar la decisión y si mañana viene el fútbol del medio oriente, no me extrañaría te termine allá. Es impredecible", sostuvo. Sin embargo, Boca sigue soñando y tiene motivos.

Este viernes se supo que Vidal le dio "MeGusta" a una publicación de un video en el que Diego Maradona lo elogia en 2015 y dice que es "un jugador para Boca". Y ahora el periodista partidario Sebastián Infanzón informó que el propio Arturo se comunicó telefónicamente con Juan Román Riquelme para hablar de la situación.

Se supo: la multimillonaria cifra que perdió Boca por las salidas de Pavón y Salvio libres

Este viernes 1 de julio se terminaron dos ciclos importantes en Boca. Tanto Cristian Pavón como Eduardo Salvio finalizaron sus contratos con el club de la Ribera y le pusieron fin a una larga etapa (ocho años de "Kichan" y tres del "Toto"). De esta manera, ambos son jugadores libres.

A pesar de que recién finalizaron sus vínculos, ya se sabe lo que sucederá con la carrera de ambos. Desde hace ya varios meses que Pavón acordó su llegada a Atlético Mineiro de Brasil, a pesar de que no puede jugar esta edición de la Copa Libertadores porque tiene que cumplir los seis partidos de sanción. Y Salvio se sumará a Pumas de la UNAM, su primera experiencia en el fútbol mexicano.

Con Pavón la relación se rompió hace tiempo pero el consejo de fútbol de Boca sí intentó retener a Salvio. Juan Román Riquelme habló públicamente y dijo que consideraba que la oferta de renovación al "Toto" era muy importante desde lo económico. Pero el futbolista decidió irse y así dos delanteros se irán del club sin dejar dinero en las arcas.

Vidal "ya está listo para irse del Inter"

Con cada hora que pasa, la llegada de Arturo Vidal a Boca parece más cerca. Desde Argentina y del entorno xeneize, la última novedad fue un llamado entre el chileno y Riquelme, en el cual ambos se hicieron saber mutuamente las intenciones de cruzar sus destinos.

"Vidal llamó a Román. Le dijo que él desea jugar en Boca, pero que va a decidir la próxima semana. Román le dijo que él lo quiere en el club, más allá del resultado del martes. El dinero que le ofrece Flamengo, es inalcanzable para Boca. Ya lo sabe. Sin Román, no sería posible", fue lo que hizo trascender el periodista Sebastián Infanzón sobre este intercambio telefónico entre el vice de Boca y el volante chileno, lo que generó aún más ansiedad en el hincha de Boca para que se concrete su arribo.

Y si bien toda la información circundante por los pasillos de Brandsen 805 son ilusionantes para finiquitar su arribo, ni hablar lo que surgió en las últimas horas desde Europa. Es que el reconocido periodista Gianluca Di Marzio, quien suele dar las primicias del mercado de pases de Italia, manifestó que Arturo Vidal "ya está listo para salir del Inter".