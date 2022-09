Boca vive una semana revolucionada en la previa al Superclásico. Es que en el Xeneize todo puede ocurrir en cuestión de horas y a horas del duelo ante River, el club de La Ribera tuvo un viernes muy movido: Hugo Ibarra ya tiene su 11, Marcos Rojo hizo una confesión en la previa y la gente prepara una fiesta inolvidable en La Bombonera.

Un vidente dio su pronóstico para el Boca-River y avisó que "el árbitro va a estar a favor" de uno de los dos

Juan De Dios es vidente y se hizo viral en las redes sociales cuando pronosticó que Tigre iba a eliminar a River en el torneo local pasado. Así sucedió y eso le hizo ganar muchos seguidores. Ahora, varios aciertos después, se animó a consultarle a los astros quién ganará el Superclásico de este domingo entre Boca y River sorprendió con sus comentarios.

"Para Boca salen cartas muy favorables en el primer tiempo. Se lo ve con más energía y vitalidad. Va a salir con todo su ímpetu y vigor por el triunfo. Aunque River va a dar batalla porque sale el 10 de copa, que simboliza lucha, esmero, alegría. No va a hacerle partido fácil", explicó en primera instancia en su charla con el Diario Olé.

"En el primer tiempo va a estar calmado River. En el segundo tiempo sale el ojo, el ojo a veces pierde el conocimiento y la noción del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que en el segundo tiempo a River le va a favorecer el partido, son los que van a poner más de su energía", agregó Juan De Dios. Y luego se la jugó con un ganador.

Confirmado: con cambio de esquema y una sorpresa, Ibarra ya tiene el equipo de Boca para recibir a River

Se acerca el Superclásico y Hugo Ibarra sabe que hay mucho en juego. El director técnico de Boca conoce estos partidos como nadie y tiene en cuenta el gran aliciente que se presenta en esta oportunidad: no solo se trata de ganarle a River sino de dar un golpe en el torneo local y de afianzarse en su cargo.

Por ese motivo, el "Negro" armó varios ensayos futbolísticos en los últimos días. Tras las dos pruebas entre el jueves y el viernes, este sábado por la mañana el entrenador armó una nueva práctica en la que paró a los once jugadores que seguramente saldrán desde el arranque este domingo en La Bombonera.

Tras el 4-3-3 que usó en Santa Fe para enfrentarse a Colón, ahora Ibarra optó por un esquema 4-4-2 con mucha presencia en el mediocampo y jugadores para disputarle la pelota a River. La duda estaba entre Martín Payero y Juan Ramírez pero el DT sorprendió y pondrá a los dos.

El entrenador repitió el equipo que armó el viernes y, de esta manera, los que jugarán este domingo desde el inicio son: Agustín Rossi; Luis Advincula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Martín Payero, Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela, Juan Ramirez; Darío Benedetto y Luca Langoni.

Revelaron quién es el DT "ideal" de Riquelme para Boca pero hay una traba: "Si es por él, lo va a buscar ayer"

¿Quién será el director técnico de Boca en la temporada 2023? Justo en la previa del Superclásico ante River, el tema volvió a surgir. Hugo Ibarra prepara al equipo para el partido de este domingo y sabe que se juega una carta importante para pelear por seguir en el cargo el año que viene.

"Si gana Boca, ¿Ibarra es el DT del equipo en la Copa Libertadores 2023?", le preguntó Daniel Arcucci a Diego Monroig en "ESPN F90". Y el cronista respondió: "Yo creo que Boca tiene una clara intención de contratar un entrenador. Por la información que manejamos, ese entrenador está trabajando".

Pero, además, Monroig dio un detalle importante: "Ya está descartado el ideal. Pero van a hacer todo lo posible por su situación. Es Ricardo Gareca". "La idea es que venga un entrenador con cierta experiencia. Igualmente a mí me dicen que al ideal no lo saque de la carrera", aclaró.

¡Qué golazo! Brandon Cortés marcó de tiro libre para la Reserva de Boca ante River

El Superclásico de Reserva no decepciona y muestra toda la calidad de los jugadores de ambos equipos. River recibe a Boca en el Monumental y todo el fútbol argentino sigue de cerca a los grandes proyectos de los dos clubes más importantes del fútbol argentino.

Jabes Saralegui puso en ventaja al Xeneize en la primera parte pero el Millonario sorprendió a todos en el inicio del complemento. Joaquín Panichelli aprovechó un rebote, quedó mano a mano y no perdonó a los 8 minutos para poner el 1-1 parcial.

El partido planteaba un cambio total a partir de ese momento pero Brandon Cortés le dio tranquilidad a los dirigidos por Mariano Herrón. El "10" de la Reserva de Boca se hizo cargo del momento más tenso del partido y puso el 2-1 con un tiro libre formidable.

Se picó: Boca le ganó a River en Reserva y hubo empujones en el final

En la previa del partido de este domingo, Boca se quedó con el Superclásico de Reserva frente a River en el Monumental. El Xeneize le ganó por 2-1 al Millonario y así quedó como el único líder de la tabla, con 40 puntos y a cinco del escolta, Vélez.

La jornada arrancó con un golazo de Jabes Saralegui a los 26 minutos de la primera parte. El mediocampista encaró por el centro de la cancha y metió un remate esquinado que sirvió para poner en ventaja a los dirigidos por Mariano Herrón. La celebración fue viral: el "Topo Gigio" de Juan Román Riquelme.

Pero River logró empatarlo a los 8 minutos del segundo tiempo: tras un remate de Matías Gallardo, Joaquín Panichelli quedó cara a cara con Leandro Brey y puso el 1-1. Sin embargo, la alegría del local duró poco porque instantes después llegó el golazo de Brandon Cortés, de tiro libre.

Viral: la gastada de la cuenta oficial de Boca a River que volvió locos a los hinchas

Después de varios días de especulaciones y debate, finalmente este domingo Boca y River volverán a verse las caras. Los dos clubes más grandes del fútbol argentino chocarán por la fecha 18 de la Liga Profesional 2022 y hay dos condimentos importantes en juego: quedarse con el Superclásico y dar un golpe en la lucha por el título local.

El plantel, el cuerpo técnico y los dirigentes del Xeneize apuestan por un resultado que le de alegría y tranquilidad al día a día. Sobre todo para encarar la recta final del campeonato con un envión anímico que sería fundamental. Y los hinchas quieren volver a festejar ante el máximo rival como locales y con gente en las tribunas.

En la previa del partido, se dio un anticipo de lujo: el cruce en la Reserva. El conjunto azul y oro, dirigido por Mariano Herrón, consiguió un triunfazo por 2-1 en el Estadio Monumental con goles de Jabes Saralegui y Brandon Cortés (Joaquín Panichelli hizo el empate parcial) y quedó como único líder del certamen, con cinco puntos de ventaja.

La fiesta que preparan los hinchas de Boca para el primer Superclásico con público después de 3 años

Después de tres años, el Superclásico entre Boca y River volverá a tener público y los fanáticos del Xeneize sueñan con volver a vivir una noche gloriosa en La Bombonera. Para ello, mientras miran de reojo el equipo que prepara Hugo Ibarra para derrotar a los de Marcelo Gallardo, los hinchas preparan un recibimiento a la altura de uno de los partidos del año.

Aunque el Xeneize y el Millonario se enfrentaron cada año, desde la vuelta de la Copa Libertadores 2019, cuando el ahora dueño de casa era dirigido por Gustavo Alfaro, no lo hacen con hinchas en la cancha. Con el calor de la gente. Con los bombos y las trompetas. Las gastadas. Los papelitos. En La Boca no faltará nada este domingo...

“Va a ser espectacular”, le anticiparon a Olé desde las oficinas del predio de Ezeiza, donde Juan Román Riquelme y compañía vienen planeando un domingo Azul y Oro. Banderas, humo y algunas sorpresas que seguramente hagan llegar los hinchas a La Bombonera. La fiesta está garantizada y hay algunos detalles que ya salieron a la luz.

La confesión de Marcos Rojo antes del Superclásico

Las cartas ya se repartieron, y solamente resta que los contrincantes comiencen a jugar. A partir de las 17 horas del domingo 11 de septiembre, Boca recibirá a River en La Bombonera, y contará con la presencia del público azul y oro después de 2 años y 11 meses.

A lo largo de la última semana, en más de una ocasión se encendieron las alarmas por la presencia de Marcos Rojo, el zaguero central y capitán de Boca, quien estuvo en duda por una molestia muscular en la zona que se desgarró durante la entrada en calor frente a Patronato, el pasado 31 de julio.

Luego de que Rojo entrenara de manera diferenciada en la práctica del miércoles, tanto el jueves como el viernes y sábado lo hizo sin problemas, por lo que Hugo Ibarra lo colocará desde el inicio. Y se conoció lo que le dijo el ex Manchester United al cuerpo técnico: "Este partido no me lo pierdo ni loco", fueron las palabras del 6 del Xeneize, según lo que informó el periodista Facundo Pérez en su cuenta de Twitter.