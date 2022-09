Todo puede ocurrir en cuestión de horas en Boca. Las noticias vueltan y, a dos días del Superclásico con River, el Xeneize tuvo un viernes muy movido: habló Hugo Ibarra en conferencia de prensa y puso un referente en duda, Inter de Porto Alegre viene a la carga por Agustín Rossi y mucho más.

¿Juega con línea de 5? La firme respuesta de Ibarra sobre el planteo de Boca ante River

Tras una nueva prueba en el entrenamiento matutino, Hugo Ibarra habló en la previa del Superclásico frente a River. Este domingo, Boca recibirá a su máximo rival e intentará ir en busca de un triunfo que le permita afianzarse como uno de los candidatos al título en la Liga Profesional 2022.

"Es un clásico... No es lo que pensás sino lo que sucede en el partido. Ojalá sea lindo, que la gente disfrute el partido y de La Bombonera. Y nosotros tenemos que hacerlo lo mejor posible", manifestó el entrenador ante los medios presentes. Y dejó en claro que los jugadores decidirán el resultado.

"Es el partido de su vida, lo más lindo que puede pasarle a un futbolista. Tienen que disfrutarlo y hacer lo que uno siempre soñó. Ese niño que siempre soñó con jugar un Superclásico tiene que volver a salir", argumentó el "Negro". Pero no confirmó a la formación.

Revelaron por qué Ibarra decidió dar la conferencia al mismo tiempo que Gallardo: "Estaba decidido"

En el predio de Ezeiza, los medios esperaban por la palabra de Hugo Ibarra. Tras el entrenamiento matutino, el director técnico de Boca estaba listo para hablar con la prensa. Y hasta los cronistas que estaban en vivo informaron que ya se estaba acercando a la zona para dar declaraciones. Sin embargo, luego se vio al "Negro" esperando y recién se acercó cuando Marcelo Gallardo empezó su conferencia.

¿Por qué el entrenador del Xeneize esperó a que su colega de River comience a hablar para iniciar su rueda de prensa? Mariano Closs se interesó por este tema en "ESPN F12" y consultó a los periodistas: "¿Por qué esperó Boca? ¿Por qué dieron a entender que Ibarra iba a hablar al mismo tiempo que Gallardo?".

Martín Costa, especialista en la información de Boca, respondió: "Lo pensaron así. Cuando hable Marcelo, va Ibarra. Internamente no piensan como nosotros... Ni siquiera pasó por la cabeza esperar a ver qué decía Gallardo para responder algo. A veces eso ocurre, pero no fue así".

Ibarra, contundente sobre la chance de que Solari juegue contra Boca: "No influye"

Es cierto que todavía faltan dos días para el Boca - River en La Bombonera por la Liga Profesional. Sin embargo, el Superclásico ya comenzó a jugarse y quedó a la vista durante el mediodía del viernes, cuando Hugo Ibarra se interpuso en el horario pactado para la conferencia de prensa de Marcelo Gallardo. En simultáneo, ambos entrenadores dejaron declaraciones interesantes en la previa al choque del domingo.

La incógnita de la semana giró en torno a dos figuras importantes para los dos equipos, con serias dudas por lesiones y molestias. Mientras Marcos Rojo fue titular en la práctica del Xeneize, el Muñeco confirmó que Pablo Solari estará entre los convocados y el DT del club de La Ribera fue consultado por la presencia del ex Colo-Colo y un posible cambio de planes.

"No influye. La verdad, quien entre... cuando fui jugador y pasaban estas cosas, tenía que jugar contra el que jugaba. Así que nada, el que juega te va a tratar de dañar", sentenció Hugo Ibarra en la rueda de prensa algo improvisada en el predio que Boca posee en Ezeiza. Al mismo tiempo, Gallardo daba a conocer que el jugador está en condiciones de jugar.

La broma de un ex Boca sobre la lesión de Solari antes del Superclásico: "Se lo dije..."

Se termina la espera. Llega el día. Cada hora es clave en el armado de los equipos de Boca y River. El Superclásico ya comienza a jugarse y, mientras Marcelo Gallardo aguarda por la evolución de Pablo Solari, un ex futbolista del Xeneize que compartió plantel con el punta en Colo-Colo se animó a bromear sobre su lesión. ¿Él lo puso en duda?

En diálogo con el sitio partidario de Colo-Colo, Dale Albo, Pablo Mouche palpitó el partido que se disputará el domingo en La Bombonera y habló de todo. Su gran relación con Solari, a quien enfrentó con la camiseta de Barracas la fecha pasada, su fanatismo por el club de La Ribera y mucho más.

"Solari llegó, compartí tres o cuatro meses, pegamos muy buena onda desde el comienzo. Pasó navidad y año nuevo con mi familia porque estaba solo. Me gustó mucho ayudarlo porque es un pibe que le gusta escuchar. Para mí fue un gusto ayudarlo, fue un gusto darle una mano para que no se sienta solo y estuviera acompañado. Pegamos muy buena química desde el principio", contó Mouche sobre su gran relación con la figura de River. Pero también picanteó el Súper...

Óscar Córdoba, enojado con un colombiano que recomendó para Boca: "Me defraudó"

Hace ya más de diez años, Óscar Córdoba vio a un joven crack colombiano y pensó en Boca. El histórico arquero del Xeneize tiene un gran cariño por el club y siempre se mantuvo ligado a la actualidad del equipo. Por eso lo recomendó como refuerzo. El tiempo hizo que ese futbolista llegue al plantel pero no rinda como se esperaba. Y por eso Óscar lo liquidó.

En una charla con TyC Sports, el ídolo habló de su relación con Edwin Cardona. "Cuando yo recomendé a Cardona en su momento, con 20 añitos, yo veía a Riquelme. Créanme. Para que yo me atreva a recomendar un jugador a Boca, para quemar un cartucho de esos... Yo decía 'Llévenselo'", dijo. Y agregó: "Yo acababa de regresar al fútbol colombiano, en 2009 o 2010. Él era un niño. Tenía 20 años".

"Yo ya veía un jugador diferente. Si se ponía al lado de Riquelme, iba a entender la filosofía de Boca al lado de uno de sus máximos ídolos. Pero no me copiaron. El tiempo llevó a que lo contrataran a un mayor costo. Se iban a ahorrar una plata, no me hicieron caso", bromeó Córdoba. Sobre el arribo de Edwin a Boca, años después, indicó: "Llegó como un jugador viciado. No es lo mismo llegar a los 20 años, para que te cocinen de manera perfecta, a un jugador que llega a los 24, 25 años, cuando arrastras una cantidad de vicios".

Un ex River y una definición sobre Benedetto antes del Superclásico: "Es el..."

Hace varios días que tanto desde Boca como desde River están palpitando el Superclásico que, este domingo, se disputará en La Bombonera. Si bien el reloj comienza a achicar la distancia para que comience el juego, tanto Marcelo Gallardo como Hugo Ibarra no confirmaron los equipos, pero sí existe la chance de que Darío Benedetto vaya desde el inicio.

El Pipa fue probado en el tridente ofensivo junto a Óscar Romero y Norberto Briasco, que después fue reemplazado por Luca Langoni. A pesar de ello, y de que viene teniendo una baja performance desde la eliminación en la CONMEBOL Libertadores ante Corinthians, fue elogiado por un ex jugador del Millonario.

Autor de 16 goles con la camiseta de River, Esteban Fuertes se refirió a la actualidad de ambos equipos, pero focalizó sus dichos en Benedetto, a quien pone en una disputa mano a mano con un atacante del equipo que comanda Gallardo: "Es el mejor 9 del país, al igual que Matías Suárez", manifestó el Bichi en diálogo con D-Sports Radio.

¿Sorpresa? Ibarra definió a los convocados de Boca para el Superclásico

Este domingo se paralizará todo el país, y gran parte del mundo. A partir de las 17 horas, y con arbitraje de Darío Herrera, Boca recibirá a River en lo que será el encuentro correspondiente a la fecha 18 de la Liga Profesional.

Luego de lo que fue la conferencia de prensa, donde Hugo Ibarra no afirmó quiénes serán los titulares para enfrentar a los comandados por Marcelo Gallardo, el entrenador del Xeneize sorprendió a todos con la lista de convocados.

En lo que fue la práctica del viernes por la mañana, el Negro modificó el esquema táctico y abandonó el 4-3-3 para volcarse al clásico 4-4-2. Sin embargo, también piensa en realizar una prueba con línea de 5 en el fondo, ya que puede ser una opción para algún pasaje del partido.

Una nueva confesión viral de un jugador de Boca sobre la noche del gas pimienta: "Mi hijo nació y yo me había olvidado"

El 14 de mayo de 2015, Boca y River se enfrentaron en La Bombonera por el partido de vuelta de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores. En el entretiempo, un hincha le arrojó gas pimienta a los jugadores del Millonario y el partido se suspendió. Luego, Conmebol eliminó al Xeneize y el club de Núñez pasó a cuartos.

Hace algunos días, Rodolfo Arruabarrena contó una anécdota que se hizo viral sobre aquella noche. El por entonces DT de Boca comentó: "El profe veía que Jony Calleri estaba con el teléfono. Entonces le preguntó con quién estaba hablando. En el medio del quilombo le estaba pidiendo a la madre que le prepare milanesas. Increíble". Las declaraciones explotaron en todas las redes.

Y ahora llegó una historia increíble más. Luciano Fabián Monzón recordó aquel momento en "Mundo Boca Radio" y, en primera instancia, se rió de la anécdota de su excompañero: "Calleri no puede estar pidiéndole a la vieja que le haga milanesas... Jaja". Pero luego reveló: "Mi hijo nació la noche del gas pimienta. Dos y cinco de la madrugada. Sabés cómo salí de la cancha...".

No pudo con Benedetto ni Sández, y ahora Inter de Porto Alegre viene por otro jugador de Boca

A lo largo del último mercado de pases, en Boca sufrieron por las posibles salidas de Darío Benedetto y Agustín Sández, quienes estuvieron en la órbita de Internacional de Porto Alegre que, como si fuese poco, le hicieron una oferta a los futbolistas. Sin embargo, sus respuestas fueron negativas.

El elenco brasileño quiere retornar a los primeros planos y así poder competirle a los poderosos de su país, como son los casos de Flamengo y Palmeiras. Si bien estaría ingresando a la próxima edición de la CONMEBOL Libertadores, aún no tiene el boleto asegurado. Por eso mismo, los directivos están buscando poder sacarle al Xeneize a otra de sus figuras.

Luego de que surgiera la información de que Juan Román Riquelme retomó la negociación con Agustín Rossi, se conoció la propuesta que tiene el elenco Gaúcho para con el arquero, a quien se le suma el interés de Flamengo, quien ya lo buscó en el cierre del mercado de pases argentino.