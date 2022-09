Boca es un mundo aparte. 24 horas en el Xeneize son muchísimo tiempo y, mientras Hugo Ibarra prepara el duelo ante Huracán en La Bombonera, el club de La Ribera tuvo un viernes realmente movido: se confirmó cuántas fechas de suspensión recibió Marcos Rojo, tres titulares se perderán dos partidos y podría confirmarse una nueva final contra River, entre otras cosas.

Marcos Rojo recibió solo 1 fecha de suspensión: los motivos

Cuando parecía que Hugo Ibarra tenía que inventar una inédita pareja de centrales para el próximo partido, el Tribunal de Disciplina sorprendió a todos. Marcos Rojo recibió una sola fecha de suspensión por la roja directa que vio ante River y, teniendo en cuenta que ya cumplió ante Lanús, podrá estar el lunes para enfrentar a Huracán.

Esto le resuelve un gran problema al Xeneize, ya que podrá contar con el central zurdo luego de que Carlos Zambrano viera la quinta amarilla y a la espera del parte médico de Nicolás Figal. De todas formas, la resolución del tribunal no deja de llamar la atención. Atención a los detalles de la decisión.

"Planchazo en la cara del rival con la pelota en disputa", fue lo que escribió Darío Herrera en el informe sobre la fuerte infracción del ex-Manchester United sobre De La Cruz. Esto habitualmente te da un mínimo de dos fechas afuera, pero el Boletín Oficial de AFA dijo lo contrario.

La enorme pérdida que sufrirá Boca para la recta final de la Liga Profesional

Boca viene de ganarle a Lanús, sobre la hora, y ahora esperará que Atlético Tucumán tropiece frente a Talleres para quedarse con la cima del campeonato. Los dirigidos por Hugo Ibarra tienen muchísima ilusión para encarar la recta final del certamen y así lograr un nuevo campeonato en el año.

Después de que el Tribunal de Disciplina confirmara que Marcos Rojo solamente recibió una jornada de suspensión tras su expulsión en el Superclásico frente a River, el entrenador de Boca podrá volver a contar con el capitán en el duelo del próximo lunes ante Huracán. Sin embargo, tendrá una baja muy sensible.

De cara a la próxima fecha FIFA, que se llevará a cabo a fines de septiembre, el Xeneize no contará con Frank Fabra, quien fue convocado a la Selección de Colombia, que es dirigida tácticamente por el entrenador Néstor Lorenzo. De esta manera, Ibarra no lo tendrá frente a Quilmes por la Copa Argentina, y tampoco contra Godoy Cruz por la fecha 21 de la Liga Profesional.

Mientras Riquelme piensa en un DT para Boca, recibió el consejo de una figura muy polémica

En el mundo Boca todo es felicidad. Los comandados por Hugo Benjamín Ibarra no caen hace 5 encuentros, de los cuales todos fueron triunfos, y el más resonante fue el del último domingo, donde le ganó 1-0 a River en La Bombonera. Pero no se quedó allí, fue a la cancha de Lanús y se posicionó como el líder del campeonato.

A pesar de que en la Liga Profesional resta que jueguen Atlético Tucumán y también Gimnasia de La Plata, quienes podrían arrebatarle la cima al Xeneize, dentro del Consejo de Fútbol están algo tranquilos, además de felices, por el presente del equipo.

Ya con vistas al 2023, la continuidad de Ibarra no está asegurada. Si bien fue el propio Juan Román Riquelme quien aseveró que no piensan en ello, la realidad marca que está buscando convencer a Sebastián Beccacece, que es del gusto de todos los integrantes del CdF. Pero, en las últimas horas, apareció una figura muy importante del fútbol argentino, pero que no está bien vista en Brandsen 805. Y le dio una especie de consejo al vicepresidente boquense.

¿Se juegan las finales que le deben a Boca? Los 5 títulos que puede ganar en 4 meses

Muchas veces se escuchó a Juan Román Riquelme decir que a Boca le deben finales. Pese a la existencia de la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones, el Xeneize no disputó ninguno de los dos pese a los torneos que ganó en 2020 y 2021. La historia puede ir camino a un final feliz.

En ESPN F10, Martín Arévalo fue claro: "El otro día hubo una reunión de Comité Ejecutivo y Chiqui Tapia dijo que próximamente se iban a dar todos los torneos pendientes. Boca tiene una planilla con una posibilidad de 5 títulos". ¿Cuáles son? Los repasamos.

El torneo actual. El equipo de Hugo Ibarra hilvanó 5 triunfos al hilo y terminó la fecha a solo un punto del líder Gimnasia. Quedan 8 fechas para el final del campeonato y las chances de dar la vuelta para el club de la Ribera están intactas.

Un dirigente de Boca, picante contra Gallardo por su frase sobre La Bombonera: "Cuando él jugaba, arañaba"

"Nos sentimos cómodos yendo a la cancha de Boca", dijo Marcelo Gallardo en la previa del Superclásico. Las declaraciones del director técnico de River no gustaron en el Xeneize y por eso hubo tantas respuestas para el "Muñeco" tras la victoria del equipo local en La Bombonera.

Darío Benedetto mencionó el tema luego de su gol: "River es un equipo que juega bien... se siente cómodo cuando viene a jugar a La Bombonera. Hicimos lo que teníamos que hacer". Marcos Rojo fue más directo: "No sé por qué se sienten cómodos, si desde que yo estoy acá no nos ganaron nunca". Y ahora habló un dirigente.

Alejandro Desimone, vocal titular de la comisión directiva y presidente del Departamento de Básquet, se refirió al triunfo de Boca y mencionó al DT rival. "Lo ganó con autoridad Boca. Y como nos gusta a nosotros... Boca está recuperando su identidad, algo de lo que nosotros queríamos. El equipo se plantó y dijo: 'Esta es La Bombonera'. Gallardo dijo que se sentía cómodo en La Bombonera, entonces que no se queje...", tiró.

Última noticia: Boca publicó un parte médico y todos los hinchas celebraron

Del Superclásico para acá, la vida le sonríe a Boca. El Xeneize se prendió en la lucha por el campeonato y, luego de muchas turbulencias, parece haber encontrado la paz interna y externa. Dentro de las buenas noticias que venía recibiendo últimamente, ahora salió otra del parte médico.

El Tribunal de Disciplina ya le había sacado una sonrisa dándole solo una fecha de suspensión a Marcos Rojo (ya la cumplió vs. Lanús). En este dolor de cabeza que parecía que iba a tener Hugo Ibarra para armar la zaga, los estudios a Nicolás Figal le dieron otro guiño al club de la Ribera.

El zaguero titular había terminado de jugar el miércoles casi sin poder caminar. Sin embargo, se confirmó que solo se trata de un traumatismo (golpe) de rodilla derecha, descartando cualquier tipo de lesión en la zona. De esta manera, el ex-Independiente hasta tiene chances de ser titular ante Huracán.

Los 3 titulares que Boca perderá en plena definición del torneo

Se acerca el desenlace de las competencias en el fútbol argentino y Boca tiene varios objetivos por delante. El Xeneize quiere quedarse con el Torneo de la Liga, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones; por lo que Hugo Ibarra necesitará tener a disposición a todos los jugadores posibles.

Las lesiones no están ayudando a los armados del DT. Villa, Zeballos, el Pulpo González, Figal y Briasco son algunos de los que están pasando por la enfermería. Como si fuera poco, la fecha FIFA le sacará 3 titulares al Xeneize en dos partidos muy importantes.

Tanto Carlos Zambrano como Luis Advíncula fueron convocados a la Selección de Perú, mientras que Frank Fabra recibió el llamado de Colombia. Los tres se perderán 2 compromisos: Godoy Cruz en Mendoza por el torneo local y Quilmes por la Copa Argentina.

El ex Boca que fue tendencia porque quiere pelearle el torneo al equipo de Ibarra: "Estoy orgulloso"

Terminó la fecha 19 de la Liga Profesional 2022 y la lucha por el título quedó más intensa que nunca. Gimnasia le ganó a Arsenal por 2-0 y quedó como único líder, con 36 puntos. Pero lo siguen Boca, que venció a Lanús, y Atlético Tucumán, que igualó frente a Talleres, con 35. Por eso un exjugador del Xeneize avisó que irá con todo por dar la vuelta olímpica.

Nicolás Colazo, futbolista del "Lobo" platense, metió el segundo gol del triunfo de su equipo y fue tendencia en Twitter por la extraña trayectoria que hizo la pelota tras su disparo. Consumada la victoria, aseguró: "Fue un partido bravo. Sabemos que ellos son un equipo duro. Por suerte pude hacer ese gol. Estoy supercontento por esta victoria, el equipo se lo merecía".

Pasadas 19 jornadas, Gimnasia es uno de los candidatos. "Si me lo decías cuando empezaba el torneo, por ahí no lo creíamos. Pero partido a partido demostramos que somos un gran equipo, molesto, duro y que a pesar de tener muchos chicos siempre lo hace bien. Por eso estoy orgulloso de estar en este plantel", sostuvo Colazo.

"Te la va a poner": la curiosa advertencia de Grondona a Angelici sobre Riquelme

Con el correr de los años, la relación de Juan Román Riquelme y Daniel Angelici fue cambiando de posiciones y jerarquías. El expresidente de Boca y el ídolo tuvieron varios cortocircuitos, privados y públicos, que derivaron en un fuerte cruce en la campaña previa a las elecciones de 2019, en las que el exfutbolista y su plataforma (creada por Jorge Amor Ameal) triunfaron por el voto de los socios.

A Humbertito Grondona le preguntaron cómo se llevaría en la actualidad su padre y Riquelme. Y el hijo de Julio Humberto no dudó en expresar que sería una relación cordial. Pero también contó un detalle que nadie sabía: la curiosa advertencia que "Don Julio" le hizo al "Tano" hace unos años.

"Mi viejo con Riquelme tendría una relación excelente", reveló Humbertito en su charla con "Super Deportivo Radio" (Radio Villa Trinidad). Y agregó: "Siempre decía que Román era un tipo muy inteligente, el cariño que le tenía era muy grande. Mi viejo no era tonto, era mas vivo que todos".

Una duda: la probable formación de Boca para el partido clave ante Huracán

Este lunes a las 19, en La Bombonera, Boca recibirá a Huracán por una nueva fecha de la Liga Profesional 2022. El Xeneize viene de ganarle a Lanús y atraviesa un gran momento en el torneo local, con cinco victorias al hilo. El partido que se viene es fundamental para lo que se viene porque se trata de uno de los rivales directos en la lucha por el título.

El conjunto azul y oro tiene 35 puntos y, junto a Atlético Tucumán, es el escolta de Gimnasia, que tiene 36. Pero el "Globo" los sigue de cerca con 33 unidades y aspira a meterse en la pelea. Por ese motivo, el compromiso que se viene es clave para ambos.

Si bien el equipo retomó los entrenamientos este viernes tras tener el jueves libre y el ensayo formal de fútbol recién será el domingo, ya se sabe cuál es la tendencia. En los últimos partidos, Hugo Ibarra quedó conforme con el rendimiento de muchos jugadores y por eso habrá pocos cambios.

Revelaron cuál es el requerimiento principal de Rossi para seguir en Boca: "El arquero espera..."

Tras la victoria en el Superclásico frente a River, Juan Román Riquelme habló del futuro de Agustín Rossi en Boca. "A Agustín se le ha hecho un ofrecimiento muy importante. Él sabe que esa misma propuesta la tiene sobre la mesa. Si él viene y quiere firmar con nosotros, vamos a estar contentos y seguramente los hinchas de nuestro club también", dijo.

"Ojalá eso pase, si es esta semana mucho mejor y que él pueda seguir disfrutando de defender los colores de nuestro club", agregó el vicepresidente este domingo. Luego del triunfo ante Lanús, el arquero dio su postura: "Yo siempre dije que me quiero quedar".

¿Cómo sigue ahora la historia? El periodista Augusto César reveló en su cuenta de Twitter cuál es el próximo paso a seguir: "En estas horas, podría darse una nueva reunión entre el Consejo y el representante de Agustín Rossi". La intención del Consejo de Fútbol es convencer al guardameta de que se quede.

La durísima crítica que recibió Ibarra de un viejo conocido de Boca: "No quiere decir que ahora..."

A pesar de que Boca se encuentra peleando la actual Liga Profesional, donde el líder pasó a ser Gimnasia de La Plata, a lo largo del último mes se produjo un gran cambio en el chip azul y oro. El equipo le responde a Hugo Ibarra, saca fuerzas de donde no las tiene y gana consecutivamente.

Después de haberle ganado sobre la hora a Lanús, como así también derrotó a River en el último Superclásico, hubo diferentes posturas para con el entrenador boquense, ya que hay quienes que todavía no se convencen de su trabajo y lo asemejan a la suerte.

Las críticas y los halagos llegaron desde todos los frentes. Aquellos que son muy queridos en el mundo Boca, como así también quienes son mirados de reojo por los hinchas, se encargaron de analizar al presente del plantel, y también de Ibarra.