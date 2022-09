Un día es mucho tiempo en Boca. 24 horas son una eternidad puertas adentro. Todo puede ocurrir en cuestión de horas en el Xeneize. Por eso es que, a horas de jugar con Colón de Santa Fe, el club de La Ribera tuvo un viernes movido: se despidió Jorman Campuzano, Hugo Ibarra sorprendió en la convocatoria, sigue la danza de técnicos para diciembre y más.

Ni Langoni ni Briasco: el jugador de Boca que más se "benefició" por la lesión de Villa

De la nada, dos situaciones inesperadas y desafortunadas complicaron la planificación de Boca. La primera se dio hace algunas semanas con la dura lesión de Exequiel Zeballos, quien se perderá la actividad del equipo hasta feberero. Y ahora surgió la baja de Sebastián Villa, quien también debió operarse pero volverá en un mes.

De todas maneras, Hugo Ibarra se quedó sin sus dos mejores extremos, ambos titulares, y la gran incógnita ahora pasa por ver cómo reemplazará a ambos el cuerpo técnico. Norberto Briasco y Luca Langoni se perfilan para tener más minutos pero hay otro "beneficiado".

El periodista Luis Fregossi reveló que Maximiliano Zalazar, una de las figuras del plantel que Reserva que dirige Mariano Herrón, tendrá más oportunidades en el primer equipo. "Maxi Zalazar se gana un lugar en la consideración del cuerpo técnico por la lesión de Villa", avisó.

Campuzano se despidió de Boca: "Con muchos recuerdos lindos y duros"

Luego de varias fechas sin ni siquiera figurar entre los concentrados, Jorman Campuzano armó las valijas y se despidió de Boca. El colombiano se va a préstamo al Giresunspor de Turquía en busca de una regularidad que hace tiempo perdió en el Xeneize.

Antes de subirse al avión, el mediocampista recordó su paso por el club de la Ribera: "Muchos recuerdos lindos y duros. El objetivo era la Libertadores y tuvimos la semifinal con Santos, la perdimos con Miguel en uno de mis mejores momentos".

"En Boca pasé el mejor momento de mi vida, que es ser padre, pero también me tocó perder uno de mis bebes. El accidente fue muy fuerte, durante unos días quedé raro con eso, Miguel lo notó y me dijo que tenía que dejarlo atrás. Fueron muchas cosas", explicó. De todas formas, aclaró: "No son excusas, de acá me llevo lo mejor, muchos compañeros. De todas maneras no me voy del todo, hasta que el club no vea mi talento y haga uso de la opción de compra".

Inesperado: el arquero argentino que le complicó a Rossi sus planes a futuro

A lo largo de las últimas semanas, el futuro de Agustín Rossi estuvo en duda y todos los hinchas de Boca se mantuvieron expectantes. Tras no acordar su renovación de contrato con el club de la Ribera, y sobre todo tras la llegada de Sergio Romero como refuerzo de forma inesperada, la situación del arquero titular cambió mucho.

La continuidad de Rossi fue una incógnita durante varias semanas y más cuando aparecieron varias ofertas desde el exterior para llevárselo. Pero el mercado de pases en Europa ya se terminó y se puede confirmar que el guardameta seguirá en el Xeneize, al menos hasta diciembre.

Sin embargo, en las últimas horas ocurrió un hecho que complica y mucho los planes a futuro que tenía Agustín. Hace varios días se supo que el arquero de Boca recibió un llamado de Pere Guardiola, hermano de Pep, quien es agente de futbolistas: le comunicó el interés real del City Group en contratarlo para llevarlo al Girona de España.

La camiseta alternativa de Boca que encantó a los hinchas: ¿cuándo se estrena?

Desde que empezó a vestirse con Adidas, Boca cambió por completo su estilo y tomó otra estética en cada camiseta. Se puede apreciar en la tradicional azul y oro pero también con la gran cantidad de alternativas que surgieron desde 2020, cuando la empresa alemana empezó a trabajar con el Xeneize.

Ahora apareció un nuevo diseño que complementará a la casaca titular y presenta muchísimas novedades. En primer lugar, predomina el color blanco y tiene varios detalles llamtivos: la franja es azul y tiene dos bordes amarillos más finos.

Además, la nueva camiseta alternativa de Boca vuelve a usar las cuatro estrellas con las siglas CABJ (Club Atlético Boca Juniors) en lugar del escudo. Y tiene el detalle en azul y oro en la terminación de las mangas. En las redes sociales, los hinchas ya le dieron el visto bueno.

"Candidatazo": vinculan a un DT de Selección con Boca y a los hinchas les encantó

Es prácticamente un hecho que Boca tendrá nuevo entrenador a partir de 2023 y en el último tiempo surgieron todo tipo de nombres. Algunos gustaron más y otros menos, pero desde adentro siempre se encargaron de hablar del presente, que tiene a Hugo Ibarra al mando. Sin embargo, hay mucha expectativa por saber quién se calzará el buzo de DT para la próxima Copa Libertadores.

Una de las noticias que más dio que hablar en la jornada de ayer fue que Lionel Scaloni aún no renovó su contrato con AFA para seguir dirigiendo a la Selección Argentina. Si bien parecía un hecho, todo se dilató y es muy dificil saber si seguirá siendo el entrenador después de la Copa del Mundo. Por eso, los hinchas de Boca no dudaron en soñar con un posible arribo.

"Si Lionel Scaloni no arregla la continuidad en la Selección Argentina después del mundial es candidatazo para dirigir a Boca en el 2023", dijo Luis Fregossi en Mundo Boca Radio, colaborando con la ilusión que tienen varios hinchas.

"Se despertaron": la reacción de los hinchas de Boca por el comunicado que hizo el club en Twitter

Las redes sociales de Boca tienen millones de seguidores y generan una gran cantidad de interacciones con cada publicación. El club de la Ribera tiene una gran multitud de hinchas y eso también se refleja en internet: por eso cada posteo que hace el Xeneize tiene una fuerte repercusión.

Este viernes, la institución azul y oro decidió hacer un importante anunció y por eso se publicó un serio comunicado en la cuenta oficial de Twitter. El comentario que hizo Boca generó opiniones divididas entre los fanáticos y varias quejas por la hora a la que se hizo.

¿Qué pasó? El club se expresó sobre el intento de asesinto a Cristina Fernández. "Boca Juniors repudia el atentado sufrido por la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández. Hoy, quienes luchamos día a día contra la violencia, debemos reafirmar nuestro compromiso con la democracia y llamarnos a la reflexión. Informamos que el club hoy permanecerá cerrado", expresó la institución.

El blooper de un titular de Boca: llegó tarde a Casa Amarilla porque pensó que era en Ezeiza

Desde que Hugo Ibarra asumió como director técnico de Boca, volvió a hacerse costumbre que los jueves haya entrenamiento en Casa Amarilla. Al menos una vez por semana, el primer equipo no utiliza el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, popularmente conocido como Boca Predio.

Esta modalidad la vienen manteniendo desde hace unas cuantas semanas y es por eso que sorprendió el error de uno de los futbolistas más experimentados del plantel. Según revelaron en ESPN F12, llegó tarde a la práctica de ayer porque se estaba yendo a Ezeiza.

"¿Hay malestar con Zambrano? Porque tengo entendido que ayer llegó tarde porque fue al lugar equivocado", le preguntó Leo Paradizo a Augusto César. "Ayer encaró para Ezeiza y Boca entrenaba en Casa Amarilla. No llegó a la hora que llegaron todos, pero pudo estar en el entrenamiento", confirmó el corresponsal. ¡Puede pasar!

Atajó en Boca durante la gestión de Riquelme y salió a defender a Rossi: "Es una falta de respeto"

Agustín Rossi es el arquero titular de Boca pero la llegada de Sergio Romero pone en duda su continuidad en el equipo inicial de Hugo Ibarra. Tras la fallida renovación de su contrato, el lugar de Agustín dentro del plantel es una incógnita a futuro y eso molesta a un colega suyo.

Consultado por la situación que atraviesa el guardameta en estos momentos, donde es una de las grandes figuras del equipo y cuenta con el apoyo de los hinchas pero a la vez no se sabe si seguirá siendo titular, Marcos Díaz no dudó. Y expresó su firme postura al respecto.

"La verdad que es raro. Nos estamos olvidando también de Javier García, que cuando le tocó jugar, respondió. Y fue figura también. La verdad es que es todo muy raro", manifestó Marcos. Y añadió: "Es una falta de respeto para Rossi, que casi es ídolo del club. Que empiecen a rumorear que lo sacan, que va a quedar colgado, que traen a otro para meterle presión...".

¿Nace una cábala? La decisión de Riquelme a dos días del partido contra Colón

Se sabe que, desde que llegó a Boca como vicepresidente, Juan Román Riquelme está en todos los detalles. El ídolo asumió el desafío de liderar el fútbol del club de la Ribera y todo lo que sucede pasa por su supervisión y sus comentarios.

En estos momentos, los objetivos de Román pasan por lograr una buena planificación para que en los próximos movimientos del mercado de pases el plantel quede fortalecido. Y también tiene el deseo de ver al equipo obteniendo resultados positivos en esta segunda parte del año. Por eso volvió a tomar una decisión llamativa.

El periodista Marcos Bonocore informó en su cuenta de Twitter que el vicepresidente volvió a armar un almuerzo con los jugadores. "Asado pre partido: volumen 2. Nuevamente Juan Román Riquelme, consejo de fútbol, cuerpo técnico, staff del club y plantel disfrutan juntos de un asado en el Predio de Ezeiza", señaló.

Sorpresa en el fútbol argentino: Gallardo quiere para River a un jugador que pertenece a Boca

Las operaciones entre Boca y River no son comunes en el mercado de pases del fútbol argentino. La historia de ambos clubes siempre se escribió desde la rivalidad pero es cierto que también hubo varios jugadores que pasaron por los dos equipos y, en algunos casos, el traspaso fue directo.

Sin embargo, cada vez que sucede o se rumorea la posibilidad, resulta llamativo. En esta oportunidad el que quiere a un jugador azul y oro es Marcelo Gallardo. El director técnico sigue de cerca a un futbolista que, si bien no pertenece al plantel actual, forma parte de la lista de protagonistas cuya una parte de su ficha es del Xeneize.

El periodista Maximiliano Grillo reveló en "Pelota Parada" (TNT Sports) que el "Muñeco" quiere a dos jugadores de Huracán: Franco Cristaldo y Lucas Merolla. "Cristando y Merolla, desde hace por lo menos un año, están en una lista de seguimiento que hace Gallardo. El propio Merolla lo reconoció hace un tiempo", explicó.

Un ex presidente de River, sin filtro contra Román: "Desde que llegó Riquelme..."

Boca y River jugarán el 11 de septiembre por la fecha 18 de la Liga Profesional y el cruce comienza a tomar temperatura. En esta oportunidad, Hugo Santilli, ex presidente del Millonario, apuntó sin pelos en la lengua a Juan Román Riquelme y la actual dirigencia del Xeneize. Se acerca la hora de la verdad en La Bombonera y el Superclásico ya se pone caliente.

Santilli, quien supo ser presidente de River en la década del '80 y fue testigo de la primera Libertadores del Millonario y de su única Intercontinental, no dudó en criticar la gestión de Jorge Amor Ameal en conjunto con Riquelme al aire de Radio Continental.

A días del partido entre River y Boca, Santilli, quien también supo presidente del Banco de la Nación Argentina entre 1989 y 1991, atacó al vicepresidente e ídolo del club de La Ribera: “Desde la llegada de Riquelme, Boca cambio para mal. Juega un fútbol mediocre”. Y claro, como no podía ser de otra manera, también habló del presente del Millo.

Aseguran que Riquelme ya tiene al apuntado para diciembre: "Va a dirigir Boca..."

Boca viajará a Santa Fe con la ilusión de superar a Colón en el Cementerio de los Elefantes y meterse de lleno en la pelea por la Liga Profesional. Además, Hugo Ibarra y compañía saben que una victoria antes del Superclásico sería un envión importante, pero Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol comienzan a planificar a futuro. Y según un periodista de La Red, ya tiene al DT para diciembre...

"Ibarra tiene contrato hasta fin de año. Estamos muy contentos con el plantel y el técnico que tenemos. Es un ídolo y nos hace muy felices que dirija nuestra institución. De seis Copas, nos regaló cuatro", dijo JRR hace 15 días, pero es sabido que el Xeneize ya busca técnico para el 2023. ¿Ya tiene el nombre?

Tal como contó Fernando Carrafiello al aire de Radio La Red, "según Bragarnik, Sebastián Beccacece va a dirigir Boca". Claro, la noticia fue una bomba tremenda en La Boca. ¿Será el actual entrenador de Defensa y Justicia el indicado para pelear la próxima Copa Libertadores? ¿Qué dice su CV?

La llamativa convocatoria que hizo Ibarra para que Boca viaje hacia Santa Fe

Luego de lo que fueron los triunfos ante Defensa y Justicia, y también frente a Atlético Tucumán, Hugo Ibarra está planificando lo que será el durísimo compromiso que Boca tendrá que afrontar en la provincia de Santa Fe contra Colón.

Entre suspensiones y lesiones, donde la que sufrió Sebastián Villa fue un enorme dolor de cabeza para el entrenador de Boca, el equipo está prácticamente confirmado y habrá diferentes modificaciones que llaman la atención en el hincha. Pero también entre los convocados que pisarán el Estadio Brigadier General Estanislao López.

Si bien no estará Jorman Campuzano, que ya se marchó hacia Turquía para jugar la próxima temporada en Giresunspor, aparecen dos juveniles que vienen rompiéndola en la Reserva que dirige Mariano Herrón, como son los casos de Maximiliano Zalazar y Mauricio Benítez.

Ibarra lo iba a poner de titular, pero cambió de opinión y ahora piensa en irse de Boca

Después de haberle ganado a Atlético Tucumán, en el mundo Boca trabajaron durante toda la semana con vistas a lo que será el choque de este fin de semana, donde visitarán a Colón y buscarán obtener un nuevo triunfo que les permita continuar soñando con la Liga Profesional.

Los comandados por Hugo Ibarra se encuentran a tan solo seis unidades del líder, que justamente es el último rival al que se enfrentaron. Si bien saben que no será nada sencillo poder quedarse con el certamen, no pierden las esperanzas. Y para lo que será el armado del equipo que saltará al campo de juego del estadio Brigadier General Estanislao López, el entrenador boquense hará varias modificaciones.

En el inicio de la semana, Ibarra había pensado en colocar a Marcelo Weigandt en el lugar de Luis Advíncula, que está suspendido por acumulación de amonestaciones. Así como no estará el peruano, Alan Varela y Guillermo Fernández tampoco dirán presentes, ya que deberán purgar con una fecha de suspensión. Además hay jugadores lesionados, como son los casos de Exequiel Zeballos, Sebastián Villa, Cristian Medina y Juan Ramírez.

Boca blindó a la joya que causa devoción en Riquelme

Desde que Juan Román Riquelme llegó a la dirigencia de Boca, su proyecto futbolístico estuvo abocado en poder potenciar a las Divisiones Inferiores, ya que a largo plazo quiere conformar el plantel profesional con jugadores surgidos del club. Así fue como Exequiel Zeballos, Luis Vázquez, Aaron Molinas, Cristian Medina y Agustín Sández, entre otros, comenzaron a tener rodaje.

Algunos sumaron más minutos que otros, como así también hubo quienes debieron emigrar a préstamo hacia otras instituciones para conseguir el rodaje necesario que les permitiera formar parte de la Primera División boquense sin tener ningún tipo de inconveniente. Pero siempre, el vicepresidente de Boca busca blindar a los mejores proyectos juveniles.

En esta ocasión, quien firmó su renovación contractual fue uno de los futbolistas que más le gusta a Riquelme. A pesar de no jugar en la posición de enganche, Maximiliano Zalazar está destinado a ser el próximo juvenil que idolatren los hinchas. Y por eso mismo, el Consejo de Fútbol acordó un vínculo que una al nacido en Ezeiza hasta fines de 2025.