En el Xeneize todo puede pasar en sólo 24 horas. Y este sábado, después de ganarle a Universidad de Chile, un futbolista aseguró que le "encantaría" jugar con la 10 en la espalda, los hinchas reprobaron la actuación de uno de los titulares de Sebastián Battaglia y Almendra preocupa a todos con su lesión.

Un jugador de Boca confesó que quiere usar la 10: "Me encantaría"

Aaron Molinas, que el viernes asistió en dos de los tres tantos convertidos por el Xeneize, aseguró que llevaría orgulloso la 10 de Boca. El juvenil fue consultado sobre esa casaca y respondió con sinceridad: "Obviamente me encantaría usarla, pero no estoy enfocado en quien la tiene. Estoy metido en rendir adentro de la cancha y ayudar al equipo. Eso no está en mi poder".

Lo cierto es que el Torneo de Verano no mostró ningún cambio de dorsal, aunque ayer nos anticiparon que Nicolás Orsini dejará la 9 para que la use Darío Benedetto. ¿Se animará alguno de los pibes a usar la 10?

Fue tendencia: el jugador de Boca que fue desaprobado por los hinchas tras el amistoso

El Xeneize puede rescatar varias cosas positivas como la destacada participación de Exequiel Zeballos, el buen ingreso de Cristian Medina o el infaltable aporte goleador de Luis Vázquez. Sin embargo, las redes sociales no dejaron pasar la floja presentación de uno de los futbolistas del conjunto argentino.

El apuntado es Carlos Zambrano, que sigue sin convencer a los simpatizantes de Boca y sufrió en varios momentos del primer tiempo. Al peruano no se lo notó sólido en sus duelos y tampoco con la pelota en los pies, complicando a Javier García en una jugada y a Marcos Rojo en otra. Ambas terminaron en córner para el rival y de uno de ellos vino el gol.

Alerta en Boca: llegó una oferta europea por uno de sus grandes proyectos

Si bien todas las energías están puestas en el fichaje de refuerzos, desde adentro no descuidan las ofertas que vienen del exterior. Varios jugadores aparecen en una lista de prescindibles, mientras que otros que están en los planes del DT reciben propuestas para emigrar.

Uno de ellos es Gastón Ávila, de excelente desempeño ante Colo Colo y con un lugar asegurado en la Copa Libertadores por la suspensión de Marcos Rojo. Según informó Olé, el defensor recibió una oferta para irse a jugar a Europa.

La lesión de Almendra sería más grave de lo esperado

El periodista "Chicho" Grosman contó en TyC Sports cómo está el panorama. "Hay preocupación y mucha por lo de Almendra. En principio es un esguince severo. Van a esperar 24 horas, el jugador tendrá reposo absoluto y cuando se desinflame la zona le harán estudios para determinar el grado de la lesión", señaló.

"Intuyen y temen que sea algo más que un esguince, algo ligamentario. Hay una preocupación tremenda. Lo de Almendra angustió a todos y hay mucha preocupación. Vamos a esperar por los estudios y el parte médico", agregó el cronista. El mediocampista es clave para el esquema de Sebastián Battaglia y su ausencia sería un grave problema.

Lisandro López se despidió de Boca con una emotiva carta para todos los hinchas

En la operación para la vuelta de Darío Benedetto, dos jugadores de Boca sellaron su salida del club. Walter Bou pasó a Defensa y Justicia y Lisandro López se fue a Xolos de Tijuana. Así, el defensor le puso fin a un ciclo de tres años en el Xeneize, en los que ganó cuatro títulos locales.

Luego de despedirse de todos sus compañeros y llevarse sus pertenencias del predio de Ezeiza, "Licha" le envió un mensaje a todos los hinchas. Con emotivas palabras y muchos comentarios de agradecimiento, la publicación del zaguero central se llevó toda la atención en Instagram.

¿Se arrepentirán? Boca confirmó la salida de una figura a la que Battaglia no le iba a dar minutos

Más allá de las incorporaciones que buscan cerrar, para el Consejo de Fútbol era fundamental encontrarle un nuevo destino a una de las figuras que había dentro del plantel del Xeneize. Con el aval de Battaglia, quien no iba a tenerlo en cuenta -algo que repudiaron los hinchas en las redes sociales-, Riquelme logró deshacerse del 50% del pase.

Walter Bou ya se marchó de Boca y comenzó a entrenar en Defensa y Justicia, a donde retornó tras el préstamo que había caducado a fines de 2021. Y ahora, el Halcón adquirió la mitad de su ficha.

Boca está a punto de recibir una suma millonaria de dinero

En el fútbol de Europa, Boca tiene mucho dinero esperando desembarcar en las cuentas bancarias del club de La Ribera. Aún posee la mitad de la ficha de Rodrigo Bentancur y es el uruguayo quien está en la órbita de Aston Villa, según la información que brindó el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano.

En caso de que los Villanos se decidieran a adquirir a Bentancur en el verano europeo, el porcentaje que le quedará al Xeneize se reducirá al 25%. La ficha del uruguayo está fijada en 25 millones de euros, por lo que de ser transferido en esta ventana de fichajes, al Xeneize le quedaría una suma de 12,5 millones.

Boca encontró la clave para contratar a Ángel Romero

A pesar de que Boca ya le hizo una oferta salarial, el ex Corinthians no respondió a la misma y desde Brandsen 805 continúan aguardando por él. Y ahora, para el Consejo de Fútbol que es liderado por Juan Román Riquelme apareció una llave maestra para destrabar su arribo.

De cara a la próxima fecha de Eliminatorias CONMEBOL, Guillermo Barros Schelotto no convocó a Ángel y Óscar Romero a la Selección de Paraguay. Y por una cuestión reglamentaria de FIFA, los futbolistas no pueden ser convocados a una competencia organizada por el mismo ente si es que no poseen una institución. ¿Aceptará la oferta de Boca para regresar a la Albirroja?