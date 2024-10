El defensor llegó a Old Trafford en 2019 por una compra récord a Leicester City, pero no tuvo un buen pasaje por el club y se irá por una impactante suma.

Con Erik ten Hag en la cuerda floja, los dirigentes de Manchester United analizan importantes movimientos para intentar sacar del pozo al equipo. Incluso, los futbolistas no tienen su futuro asegurado en el plantel y Harry Maguire es uno de los nombres importantes que saldría en el próximo mercado.

El defensor inglés, de 31 años, tiene contrato hasta junio de 2025, pero hay grandes probabilidades de que no lo complete. Según adelantó The Sun, el exzaguero de Leicester City será negociado en enero para que no se vaya gratis al final de su vínculo.

Cabe recordar que los Diablos Rojos lo compraron por 87 millones de euros en 2019, cifra que aún lo mantiene entre las tres compras más caras de la historia de Manchester United. Solamente lo superan Paul Pogba y Antony, con adquisiciones de 105 y 95 millones de euros, respectivamente.

Pero lejos estará Maguire de aquella cifra. El United perderá gran parte de su inversión ya que escuchará ofertas desde 10 millones de euros en enero, un monto irrisorio en comparación a lo que costó.

En lo que va de esta campaña, Ten Hag lo utilizó en apenas 9 encuentros por un total de 492 minutos en cancha, teniendo en cuenta todas las competencias. A inicios de octubre, anotó su único gol en lo que va de la temporada en el 3-3 ante Porto por la Europa League.

Manchester United no levanta cabeza

Tras las primeras 7 jornadas de la Premier League, los Diablos Rojos cosecharon alarmantes 8 unidades que lo dejan en la 14° posición. Aunque recién arranca la competencia, los de Ten Hag se encuentran peligrosamente cerca de la zona de descenso.

Además, en la Europa League, tuvieron un flojo inicio con dos igualdades en la misma cantidad de presentaciones: un decepcionante empate por 1-1 ante Twente en Old Trafford y el mencionado 3-3 como visitante de Porto.