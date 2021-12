5 golazos de Benedetto en Boca para que el hincha no dude ni un segundo en repatriarlo

El mercado de pases comienza a moverse al finalizar el año y los equipos ya sueñan con tener en sus planteles a esos jugadores que tanto desearon. En las últimas horas, en Boca comenzó a barajarse la posibilidad de repatriar a uno de los mejores futbolistas que pasó por el club en el último tiempo.

Se trata de Darío Benedetto, hoy con pocos minutos en el Elche de España. El Pipa dejó una enorme huella en el xeneize al punto de ser considerado como el mejor delantero que vistió los colores azul y amarillo tras el retiro de Martín Palermo.

Como su salida no fue de las más prolijas, muchos hinchas dudan en las redes sociales sobre si hacer o no el esfuerzo económico necesario para tenerlo de vuelta en Brandsen 805. En Bolavip hicimos un ranking con 5 golazos suyos para que no queden dudas acerca de un eventual regreso del goleador en el 2022.

5. Gol a Huracán

"Una dame que la meto, una" gritaba el Pipa tras romperle el arco a Marcos Díaz en plena pelea por el campeonato 2016/2017. Una muestra de coraje y jerarquía.

4. Gol a Newell's

Boca seguía peleando el título y, frente a uno de sus principales competidores, Benedetto se inventó un disparo tras ensayar con éxito uno de sus movimientos más característicos. Uno de los tantos que convirtió desde afuera del área en el club.

3. Gol a River

Benedetto fue totalmente determinante en aquella Libertadores para Boca, pese a haber regresado recién en cuartos. Luego del golpe que significó el empate de Lucas Pratto, el Pipa se elevó en las alturas y metió un cabezazo clase A para poner el 2 a 1. Sirvió de poco más que para mostrar su jerarquía.

2. Gol a Quilmes

Algo resistido en sus comienzos, al Pipa le costó convertir su primer tanto con la camiseta azul y oro. Cuando llegaron, llegaron todos juntos en aquella tarde ante Quilmes donde se dio el lujo de probar su terrible pegada haciendo revolcar al hoy laureado Walter Benítez.

1. Gol a Palmeiras

El hecho de que había regresado esa misma noche de una lesión gravísima le añade a este golazo frente a uno de los mejores equipos del continente un tinte épico. El delirio de Diego Latorre en los comentarios lo dice todo.