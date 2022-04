"Habrás ganado todo, pero como entrenador sos un desastre", explotó Agustín Almendra contra Sebastián Battaglia en un entrenamiento. Desde allí, el volante quedó apartado del plantel de Primera División y tuvo que esperar hasta este viernes 8 de abril para volver a ponerse la camiseta de Boca en Reserva. Luego, pidió disculpas públicas en ESPN F12.

"Dijeron que me pelee con Figal con el Pipa, no fue así. Me los cruzó siempre, no tengo ningún problema con ellos. Ellos no tienen la culpa", contó el mediocampista tras la victoria del Xeneize con su gol sobre la hora. Y claro, desde el piso le preguntaron: "¿Te querés ir de Boca o pensas en revertir la situación". Su respuesta no dejó dudas.

A Almendra le preguntaron si quiere irse de Boca: su contundente respuesta

Sin titubear ni dejar dudas, Almendra respondió: "Siempre quiero jugar en Boca. Me crié acá y me siento muy bien. No tengo problema con los chicos, me siento cómodo". "Ojalá pueda tener una charla con el DT, y nada, pedirle disculpas por lo que pasó. Seguramente sea a través de una tercera persona", comentó luego.

Para cerrar, el volante continuó: "¿Si Battaglia me dice que no? Es su decisión, tendré que seguir en Reserva y jugando acá. Yo desde el primer momento que volví a Reserva me entrené a la par de los chicos y esperando mi momento. Se dijeron muchas cosas... Pero bueno, por ahora yo estoy tranquilo, entrenando con Reserva y estoy pagando lo malo que hice".