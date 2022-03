El Mundo Boca está revolucionado por el escándalo protagonizado por Agustín Almendra, que ayer sumó más episodios con las declaraciones de Sebastián Battaglia y las de Darío Benedetto. El caso del volante de 22 años está en boca de todos y son varios los que se animan a dar una opinión.

Todos los que forman o formaron parte de la vida del Xeneize fueron consultados por este asunto y la gran mayoría expresa su postura. A Wanchope Ábila, uno de los que abandonó recientemente el club en conflicto durante el último tiempo, le preguntaron por lo de su excompañero apenas finalizó el partido de Colón por Copa Argentina.

La pregunta pudo haber descolocado al centrodelantero, que seguramente prefería hablar más del primer gol que convirtió anoche con la camiseta del Sabalero. Sin embargo, se despachó con una inteligente respuesta: "Yo estaba durmiendo la siesta, descansando porque tenía un partido importante. Estoy contento por haber convertido".

“Hablé con el Pipa temprano pero después no hablé más nada, no vi más nada porque me concentro en lo que es el partido. Estoy en Colón, juego en Colón y estoy muy metido acá, disfrutando de mi gol y la victoria”, cerró el goleador de la noche de martes. Los hinchas de Colón, maravillados.