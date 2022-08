El Xeneize no pudo concretar el arribo del delantero uruguayo, pero mantienen las ilusiones para el "sí" de otros dos futbolistas con los que negocia en el día final del mercado.

A horas del cierre del mercado: los 2 jugadores por los que va Boca tras el no de Cavani

Tras tantos días de espera, Boca finalmente recibió una noticia negativa sobre Edinson Cavani al confirmarse que el delantero uruguayo le dio el "no" a la oferta propuesta por Juan Román Riquelme para sumarse como refuerzo estelar del Xeneize, debido a que eligió priorizar las opciones provenientes de Europa donde, según las úiltimas informaciones, el Valencia sería el principal apuntado para quedarse con el futbolista que se encuentra libre.

Sin embargo, pese a que Cavani no llegará a Boca, en la Ribera sí esperan cerrar refuerzos en el último día del mercado de pases del fútbol argentino y por eso, esperan respuesta de dos negociaciones distintas. Hasta las 20:00 de este lunes, podrá sumar futbolistas tanto el Xeneize como cualquier equipo que haya sido beneficiado con la extensión que prorroga la AFA para sumar futbolistas para aquellos clubes que hayan vendido jugadores al exterior, por lo que en Brandsen 805 están atentos a las respuestas que puedan llegar durante esta tarde por dos posibles caras nuevas.

Una de ellas, la que parece más factible de concretarse, es la de Sergio Romero. "Chiquito" ya había interesado en mercados de pases anteriores y ahora, con la incertidumbre respecto al futuro de Agustín Rossi pero sabiendo que no renovará su contrato, el ex Manchester United aparece como una opción para el arco al encontarse libre. Boca le hizo una oferta contractual y aún esperan respuesta en estas horas previas al cierre.

Por otro lado, la segunda negociación es la de Adonis Frías. Es que si bien Defensa y Justicia no quiere largarlo en este mercado de pases, el defensor mete presión para que se concrete su salida a Boca debido a sus ganas de jugar en el Xeneize por su fanatismo. En la Ribera ofertaron 2 millones de dólares por la mitad del pase pero el Halcón pretendía más y en paralelo, ofrecían que deje el club recién en diciembre, lo que no convencía a Boca. Sin embargo, y pese a estas complicaciones, el pase no está totalmente caído y podría haber un revés de última hora en el día final del mercado.

Así, Boca espera cerrar a los dos refuerzos este mercado o al menos, uno de ellos. De no hacerlo, Frías será una opción para el próximo libro de pases, así como también será Romero en caso de no encontrar club. La tarde del lunes será clave para definir el futuro de estos futbolistas y de Boca en sí. ¿Llegarán ahora?