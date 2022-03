Alarma en Boca: Benedetto podría no jugar ante Huracán y Battaglia hizo un llamado de urgencia

En Boca todo marchaba con calma. El plantel estaba concentrado, preparándose para el partido de este domingo a las 19:15 frente a Huracán, en La Bombonera. Sin embargo, todo cambió y ahora se encendieron las alarmas: Darío Benedetto podría no jugar el duelo frente al "Globo".

¿Qué pasó? Las redes sociales estallaron con la noticia: el "Pipa" se fue de la concentración y Sebastián Battaglia tuvo que hacer un llamado de urgencia. Todo indica que el goleador no estará esta tarde en el Estadio Alberto J. Armando y el DT ya está buscando alternativas.

El periodista Augusto César lo contó a través de su cuenta de Twitter: "Norberto Briasco fue citado hace un rato por Battaglia y se suma a la concentración. Dario Benedetto tiene un problema personal y no jugaría esta tarde". Briasco no estaba convocado pero fue llamado por el cuerpo técnico ante la noticia.

En cuanto a Benedetto, trascendió que falleció su abuela y por eso el goleador se fue de la concentración para estar con su familia en este complicado momento. Todavía no se confirmó que no jugará este domingo pero todo indica que el goleador no estará en La Bombonera.