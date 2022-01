El mercado de pases a sido ampliamente positivo para Boca. Teniendo en cuenta que no necesitaba sumar en cantidad, el Xeneize incorporó jerarquía: Nicolás Figal, Darío Benedetto y Guillermo "Pol Fernández". Además, cerró una cara nueva pensando en el futuro: Leandro Brey, arquero ex Los Andes. Aunque claro, la ventana aún no se cerró y sus joyitas juveniles podrían emigrar.

La Reserva le ha dado muchos recursos impensados al primer equipo. Cristian Medina y Exequiel Zeballos ¡hasta fueron citados a la Selección Argentina!, Alan Varela pide continuidad a gritos y varias joyitas se van metiendo en la consideración del DT tras un campeonato magnífico. Pero sus rendimientos también se ven de las puertas para afuera y desde Noruega sueñan con llevarse un gran proyecto.

Alerta en Boca: desde Noruega buscan a una de sus joyitas

Según medios nacionales de Noruega, Rosenborg estaría muy interesado en contar con Renzo , una de las promesas más interesantes del Xeneize en defensa. Además, aseguran que en los próximos días habrá una reunión entre el club y el entorno del jugador para llegar a un acuerdo. ¿Boca lo dejará ir?

Giampaoli ha tenido poco rodaje en Primera con la Azul y Oro y perdió terreno con la vuelta de Gastón Ávila y la llegada de Nicolás Figal, por eso no vería con malos ojos marcharse en búsqueda de titularidad. Sería una baja sencible para Battaglia, que lo conoce a la perfección y valora su potencial.