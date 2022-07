En su canal de YouTube, el periodista dio precisiones de la salida de Battaglia de Boca y que estuvo relacionada a cuestiones que no cayeron bien en el Consejo del Fútbol y al propio Román.

Azzaro reveló que a Riquelme no le gustaron dos actitudes de Battaglia: "Esas cosas sí molestaron"

El pasado viernes por la noche, Sebastián Battaglia rompió el silencio por primera vez desde su inesperada salida de Boca en "Animales Sueltos", el programa conducido por Alejandro Fantino. Allí, habló de todo lo que fue su estadía como entrenador del Xeneize entre otras cuestiones, donde se hizo principal énfasis también en lo que sintió al haberse marchado de esa manera: "Me dolió quizás la manera, la forma. Quedás un poco dolido por cómo se dio, al fin y al cabo todos queremos el bien para Boca. Con otras formas, y quizás sí", fue lo que Battaglia confesó sobre su salida.

Sin embargo, y pese a que su salida terminó de darse luego de la eliminación ante Corinthians en la Copa Libertadores y de su declaración reclamándole al Consejo del Fútbol la falta de refuerzos, la cual Mauricio Serna confirmó que no cayó bien en el órgano que administra el fútbol en Boca, lo cierto es que la relación entre Battaglia y el CdF ya venía agrietándose hace tiempo.

Esto lo pudo confirmar el periodista Flavio Azzaro, quien en su canal de YouTube mientras analizaba la entrevista de Fantino al ex entrenador xeneize dio información que no se tenía sobre la relación entre Juan Román Riquelme y Sebastián Battaglia, dejando en claro que hubo dos cuestiones del día a día que al Vice de Boca no le gustaron sobre cómo se manejaba el DT.

"La información que yo tengo es que a Riquelme no le gustaba que Battaglia no se quedara en el Boca Predio como se quedaban todos (NdR: después de los entrenamientos, el propio Román confesó en reiteradas ocasiones que tanto él como muchos miembros del fútbol de Boca se quedan hasta altas horas en el predio), sino que Battaglia terminaba y se iba", fue la primera cuestión que reveló Azzaro.

Además, luego siguió: "A Román tampoco le gustó que (Battaglia) haya formado relación con Martín Arévalo, que fue al primero al que le dio una entrevista después de un conflicto y que Riquelme sabe que es un periodista que está asociado a la otra dirigencia". Sobre esto, cerró: "La política está atravesada en el Mundo Boca". De esta forma, el periodista confesó en su canal de YouTube que la rispidez entre Battaglia y el Consejo del Fútbol junto con Riquelme llevaba bastante tiempo.