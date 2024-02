Juan Fernando Quintero se mantiene alejado de la polémica y eso que en más de una oportunidad lo buscaron, pero él nunca entró. Sin ir más lejos, en el último clásico de Avellaneda, se lo acusó de realizar gestos contra la gente de Independiente cuando fue reemplazado, pero él mismo se encargó de aclarar que no los hizo y que se mantiene alejado de las chicanas.

En su momento, él se tocó el pecho cuando fue sustituido, pero luego afirmó que se estaba acomodando el gps. Pero al colombiano lo siguen buscando y en esta oportunidad lo hace un mediático hincha de Racing que en la previa del clásico pidió que no juegue y, tras su gran actuación ante Independiente, el enganche reposteó ese pedido.

Azzaro, duro contra Juanfer

Falvio Azzaro le dedicó unas palabras a Quintero: “Apenas terminó el partido, el tipo estaba en el vestuario y se dedicó a retuitear algo que yo puse. Evidentemente, para Juanfer Quintero algo signifiqué, pero te voy a decir una cosa, Juanfer Quintero, a mí los jugadores de fútbol, en general me chupan un huevo. No soy jugadorista, no amo a los jugadores de fútbol. Sí tengo más afinidad con un pibe como Zuculini que salió de Racing o con Arias que salió campeón, pero a mi los jugadores no me interesan, a mí lo que me importa es Racing”.

“Vos a Racing no le diste nada todavía. Yo sé que vos venís con el chip de River, que allá saliste campeón, que sos ídolo. Sos ídolo en River, en Racing hasta ahora no sos nada”, concluyó el mediático en un video compartido en su cuenta de Twitter.

¿Cómo se originó el conflicto entre Azzaro y Quintero?

Fiel a su estilo y con la finalidad de ser viral, Flavio Azzaro -reconocido mediático hincha de Racing- publicó en su cuenta de Twitter: “El clásico ante Independiente lo juego SIN Juanfer Quintero. El mismo equipo que le ganó a Newell´s con Almendra por Miranda”. Una vez finalizado el clásico de Avellaneda, que quedó en manos de la Academia por 1 a 0, Quintero reposteó ese tuit.