El estreno de River en la CONMEBOL Libertadores, más allá de la celebrada victoria 2-0 como visitante del Deportivo Táchira, dejó expuesto a Nacho Fernández no solo por un rendimiento que no hizo otra cosa que confirmar que atraviesa un bajón futbolístico que está prolongándose demasiado en el tiempo, sino además porque quien lo reemplazó, Claudio Echeverri, fue decisivo para cambiar el rumbo del encuentro.

El mediocampista venía de ser centro de las críticas de un importante número de hinchas tras la derrota ante Huracán por Copa de la Liga y aunque el resultado en el debut internacional fue otro, mucho más feliz para el conjunto, su rendimiento individual volvió a quedar en la mira. El periodista Flavio Azzaro se acopló a esa tendencia y esgrimió que, más allá del peso propio de su figura, no está en condiciones de ser titular en cada partido del Millonario.

“El partido pedía cambio, pero no a los 10 del segundo tiempo. Ya en el entretiempo Demichelis debería haberse dado cuenta que tenía que meter a algún futbolista que pudiera romper, sacarse un hombre de encima y generar otras sensaciones en River”, dijo extendiendo su crítica al entrenador por entender que había demorado la búsqueda por torcer un trámite que El Millonario comenzó a resolver casi de casualidad, por el rebote fortuito en la cara de Boselli que permitió abrir el marcador.

Su principal apuntado por la monotonía previa al ingreso de Echeverrí fue precisamente Nacho Fernández: “Para mí era uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, de mis preferidos. Muy influyente con la pelota y sin la pelota. Representativo. Hablaba con los árbitros, hacía goles. Pero ya no es ese jugador”, dijo.

Y agregó: “No puede jugar todos los partidos de titular en River. No va más. No significa que no pueda entrar un rato, que Demichelis no pueda decidir arrancar con él y cambiarlo en el entretiempo, o en algún partido usarlo para tener la pelota. Pero es flojísimo lo de Nacho Fernández“.

El respaldo de Demichelis

En parte para demostrar confianza en uno de los referentes del plantel, en parte para defender su decisión de alinearlo como titular y volver a apostar por que saliera a jugar el complemento, Martín Demichelis respaldó lo hecho por Nacho Fernández en el encuentro que terminó con victoria 2-0 ante Deportivo Táchira en condición de visitante.

“La Copa Libertadores es muy difícil y sobre todo el primer partido. Necesitás personalidad, inteligencia, líderes. Nacho es uno de ellos, que nos ayuda en un montón de detalles que nos hacen mejores“, dijo. Además, justificó sus razones para no utilizar a Claudio Echeverri como titular en Venezuela: “Veníamos de dos derrotas. No era fácil para cualquiera salir a jugar. Los partidos de Libertadores hay que saber jugarlos. Suelen ser largos. Cuando Echeverri entró, entró bien y me quedo con eso. Quizás desde el arranque no hubiera tenido el partido que tuvo, pero es hipotético”, señaló.

Los números de Nacho en River

Con el de ayer, Ignacio Fernández sumó 253 partidos con la camiseta de River, repartidos en dos ciclos. En total marcó 38 goles y aportó 44 asistencias. Este año, el mediocampista que tiene contrato con El Millonario hasta diciembre de 2025 completó 14 partidos, siendo titular en 12 de ellos, y aportó un gol.