No es casualidad que Martín Palermo haya iniciado una recorrida mediática tras las elecciones que se realizaron en Boca el último domingo dando a Juan Román Riquelme como ganador por amplio margen y, en consecuencia, privándolo de cumplir el sueño de ser el entrenador del equipo, algo que le había ofrecido la oposición como uno de los anuncios estratégicos más importantes de su campaña.

El exgoleador, que como director técnico viene de llevar a Platense a disputar la final de la Copa de la Liga, insistió en aclarar que no tuvo intenciones de involucrarse políticamente, subrayó que mientras gestione la actual directiva ve inviable la posibilidad de trabajar en el club y dijo no entender los gestos de reprobación a Mauricio Macri, a quien volvió a calificar como el mejor presidente en la historia de Boca.

Quien no tardó en reaccionar a los dichos de Martín Palermo fue el periodista Flavio Azzaro, quien desde su canal de Youtube hizo un análisis crítico de sus diferentes declaraciones. “Lo que tiene que saber es que nuestras acciones tienen consecuencias. Que uno no puede vincularse en la política de un club sin pagar ningún costo. Más en unas elecciones extraordinarias como esta”, empezó diciendo.

“Sí te involucraste, Martín. Para lo que te necesitaban era para que el día de la presentación (de la lista de la oposición) salgas en un videito, para que la noche anterior y el día de la votación digas ‘vayan a votar por Ibarra y por Macri’, era para que vayas a votar. Era eso. Era para que puedas servirle como escudo a Ibarra, para que pueda ir a votar porque capaz que sino tampoco iba. Te recontra involucraste, Martín. Porque ni siquiera es que estabas libre. Estabas dirigiendo a un equipo”, agregó Flavio Azzaro.

Por otro lado, el periodista analizó la trayectoria de Palermo como entrenador en relación a los méritos que pudiese reunir para ser el técnico de Boca. También sus palabras sobre la imposibilidad de volver a trabajar en el club mientras gestione la actual comisión directiva. “Quedó claro que el que no trabajaría con Riquelme es Palermo. Por supuesto que Riquelme no lo eligió a Palermo en estos cuatro años. No es que Riquelme no lo llamó y Palermo era un entrenador multicampeón, que pedía a gritos dirigir a Boca. Palermo es hasta hoy cuestionado como entrenador”, reflexionó.

Y continuó: “Se está regalando. Está mendigando ser el técnico de Boca. Ahora sí va a ser imposible que Palermo dirija a Boca, porque él mismo lo dijo. Evidentemente no todos ponen por encima a Boca. ¿Qué habías hecho para que te llamen? Espera, ‘mostro’. Pero se regalan. Hacen campaña para uno, van a votar y no quieren pagar ningún costo“.

La reacción de Azzaro a los dichos de Palermo sobre Macri

Después que Martín Palermo dijera no entender por qué Mauricio Macri había recibido tantos gestos y mensajes de reprobación de parte de un gran número de hinchas de Boca habiendo sido, en su opinión, el mejor presidente en la historia del club, Azzaro también quiso hacerle una aclaración.

“¿Sabés por qué hay gente que no divide el Macri presidente de la Nación del Macri presidente de Boca? Porque para muchos endeudó al país de por vida, le hizo vivir muy mal a muchos argentinos. Y hay muchos que no van a discriminar entre Boca y lo nacional. Hay gente que le va a tener bronca eternamente. Me parece que sos muy ingenuo, o te estás haciendo, al pensar que hay gente que no lo va a putear. ¿En qué país vivís, Martín? Te metiste con un tipo que claramente hoy defiende a las sociedades anónimas y a muchos socios les duele. Te metiste con un tipo que tiene mucho poder y que claramente marca posiciones. Dale, Palermo. Si vos sabías cómo era la cosa”, sentenció.

“Por lo deportivo no llegaba”

Según Flavio Azzaro, Martín Palermo intentó llegar a Boca por el peso de la política y no por los méritos deportivos que pueda haber hecho en su carrera como entrenador. “En este caso, si quería ser el técnico de Boca por política, porque por fútbol no llegaba, se tiene que bancar las reglas de la política. Porque Macri lo fue a buscar a Palermo para poder contrarrestar el peso de Riquelme. Porque no llegaba si no”.