El arquero de San Lorenzo saludó de forma muy particular a los pilares más importantes del Xeneize y muchos imaginaron que se trataba de una cábala. Él rompió el silencio.

Horas después de la victoria de San Lorenzo ante Boca, se dio a conocer una imagen muy particular de la previa. Antes del pitazo inicial, cuando los 22 protagonistas hacían el saludo protocolar, Augusto Batalla protagonizó un llamativo momento con los referentes del Xeneize.

Pol Fernández, Sebastián Villa, Darío Benedetto y Nicolás Figal fueron victimas de una cachetada del arquero del Ciclón. Muchos imaginaron que se trataba de una cábala, pero el ex-River rompió el silencio y contó la verdad sobre lo sucedido en el Nuevo Gasómetro.

"La verdad es que fue de buena onda. Después me mandaron el vídeo y Figal medio que se enojó, pero no fue con ninguna mala intención. Ustedes me conocen hace muchos años", le dijo Batalla al programa Paren La Mano, a través de un audio que le envió a Roberto Galati.

Y luego cerró: "Fue solamente el momento, así que si alguno se lo tomó mal pido disculpas". Algunos le creyeron, otros no tanto. Lo cierto es que, si lo hizo a propósito, la cábala funcionó bárbaro...