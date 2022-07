Entre la ida y la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores, Boca tiene un compromiso ante Banfield por la Liga Profesional, el cual será este viernes en La Bombonera a las 21:30. Debido al calendario y a la importancia de la serie abierta ante Corinthians, la cual el Xeneize tendrá que definir de local el próximo martes tras el empate, para el partido contra el Taladro, Sebastián Battaglia optará por una formación íntegra de futbolistas suplentes.

En un principio, se hablaba de un esquema 4-3-3 con Javier García al arco; Marcelo Weigandt, Gabriel Aranda, Gastón Ávila y Agustín Sández en el fondo; Cristian Medina, Jorman Campuzano y Aaron Molinas en el mediocampo y como delanteros, Luca Langoni, Luis Vázquez y Juan Ramírez, pero tras haber practicado con ese XI para enfrentar a Banfield, se conoció que el colombiano Jorman Campuzano no sería titular y en su lugar entraría Esteban Rolón.

Según confirmó el periodista Sebastián Infanzón, esta decisión de última hora se trataría a una cuestión extrafutbolística, ya que a Boca le llegó una oferta desde el exterior por el volante central y sería aceptada por el club de la Ribera para liberar un cupo de extranjeros y así facilitar el arribo de Arturo Vidal, quien estaría al caer debido a que ya lanzaron una oferta formal por el chileno, y al haber regresado Jan Hurtado no quedaban cupos libres hasta encontrarle una cesión al delantero venezolano.

Y si bien el club que sería el destino de Campuzano no fue revelado, se sabía que Rosario Central era un equipo interesado en el fútbol argentino por su cesión, así como Atlético Nacional de Medellín (su ex club) del exterior, por lo que no resultaría extraño que sea el conjunto colombiano el que adquiera a préstamo al volante de 26 años. Sin embargo, podría ser cualquier club, con la premisa de saber que no es de Argentina, ya que su nombre se encuentra guardado por la dirigencia xeneize.

Además de abrirse la llave que permitiría el arribo de Vidal también esto supone una oportunidad para el cafetero de tener rodaje, ya que en la actualidad quedó relegado sobre las presencias de Alan Varela y Esteban Rolón, algo que incluso se incrementaba aún más con la llegada del "Rey Arturo". Otro cambio sorpresivo en el XI planteado por Battaglia, pero éste sí plenamente futbolístico, es el de Nicolás Orsini en lugar de Luca Langoni. De esta forma, el equipo que saldrá a la cancha este viernes a las 21:30 será: Javier García; Marcelo Weigandt, Gabriel Aranda, Gastón Ávila, Agustín Sández; Cristian Medina, Esteban Rolón, Aaron Molinas; Nicolás Orsini, Luis Vázquez y Juan Ramírez.