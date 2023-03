El ex DT de Boca analizó tajantemente el presente del equipo bajo la dirección técnica de Ibarra.

El momento de Boca no es el mejor. A nivel futbolístico no se le encuentra la vuelta al equipo, en lo actitudinal hay futbolistas bajo la lupa o incluso ya repudiados por los hinchas y esta sumatoria hace que los resultados no sean los esperados, por lo que el entrenador Hugo Ibarra también se está en la cuerda floja y su continuidad al mando del equipo se define partido a partido.

En este contexto, y mientras se busca encauzar el rumbo de todo Boca en lo que va del 2023, quien salió a hablar de este presente fue Sebastián Battaglia, máximo ganador histórico del club y el anterior DT del plantel antes que asuma el "Negro" Ibarra en su lugar a mediados de 2022, cuando el ex volante central fue destituido tras quedar eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians por penales.

En diálogo con "Madero Sports", Battaglia analizó lo que es el ciclo de Ibarra como entrenador y lo comparó con el suyo, aclarando una diferencia que para él es vital y que es un error que está cometiendo el actual DT: "Me da tristeza cuando no se encuentran los resultados. Mi paso fue más pensado que el de Hugo, ya tenía mi cuerpo técnico armado y tenía cierta experiencia en Almagro y la Reserva. Con la llegada de Ibarra se fueron uniendo piezas y eso a veces no termina bien; se fue improvisando sobre la marcha", sentenció, siendo un sugerente dardo para quienes administran el fútbol de Boca, es decir el Consejo del Fútbol.

Luego, empatizó con el vigente entrenador xeneize al afirmar: "Me imagino lo que debe estar sintiendo Ibarra hoy, buscando resultados y respuestas adentro de la cancha. Hay que convencerse de que ese es el equipo que tiene que jugar". Horas más tarde, Battaglia pasó por el programa "Boca de Selección" y allí amplió aún más sus declaraciones, sorprendiendo con una frase sobre la asunción del formoseño en el banco de Boca: "No sé si Ibarra quería dirigir", confesó.

Por último, Sebastián Battaglia aconsejó a Ibarra sobre como plantear las formaciones y el estilo de juego: "A Ibarra le diría que siga su intuición y que lleve a cabo lo que el cree que puede ser lo mejor para el equipo". Y lejos del Mundo Boca, habló sobre su futuro laboral: "Estoy esperando la oportunidad para seguir dirigiendo. No le cierro la puerta a ningún club para dirigir, excepto a River por una cuestión lógica", cerró. ¿Qué te parecen estas declaraciones de Battaglia?