La victoria sólida y cómoda de Boca en la noche del pasado sábado ante Sarmiento le dio más esperanzas para meterse en la Copa Libertadores desde la tabla anual, ya que se acomodó en la cuarta posición y depende del resultado de Colón de esta tarde contra Racing para mantenerse allí.

Edwin Cardona fue la máxima figura del encuentro, aportando sus cuotas de showtime en los 75 minutos que jugó. "Dejo todo en mano de Dios y de las personas encargadas. Quiero aprovechar día a día y disfrutar lo máximo que se pueda, aunque si dependiera de mí, me quedaría en Boca", dijo el colombiano sobre su futuro próximo, aludiendo a que en diciembre expira su préstamo, pero él quiere seguir en el Xeneize.

De todas formas, el futuro de Cardona no es el único del cual se habla, ya que son varios los jugadores de Boca que aparecen en el radar de otros equipos y que los mismos están atentos a sus situaciones dentro del club de la Ribera.

El caso más retumbante de las últimas semanas es lo que viene ocurriendo con Lisandro López. El defensor central es un central de jerarquía pero que no goza de muchos minutos por la presencia de Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo en la zaga, por eso hace fechas atrás se sinceró y dijo que "lo mataba no jugar". Desde allí, las posibilidades de perder a Licha empezaron a sonar, y a los hinchas de Boca no les gustó porque es uno de los jugadores más queridos del plantel, como se vio en su ingreso ante Sarmiento, donde fue ovacionado.

Ante su posible salida, Battaglia se refirió y no dejó nada cerrado: "No pienso nada más allá de diciembre. No hablé nada con Lisandro López, es un jugador que entrena muy bien y responde pero no hablé nada de su futuro con él", siendo así contundente respecto a que está concentrado en el objetivo de acá a fin de año y que luego se verá qué ocurre con el zaguero ex Benfica.