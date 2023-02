Cuando todo parecía encaminarse a un traspaso en el que todas las partes estaban conformes, Huracán cambió sus condiciones y la llegada de Lucas Merolla a Boca se puso en pausa. El Xeneize ofreció 1.2 millones de dólares por la totalidad del pase y si bien en el Globo habían aceptado cifras cercanas a esos números desde el exterior (1.500.000 U$D de parte del Riga de Letonia), a los de Brandsen 805 le elevaron las pretensiones, pidiendo 2.6 millones por el traspaso.

Quedando libre en junio, para Boca resultó una oferta elevada y por ende, las diferencias entre clubes dilatan las negociaciones y solo restan horas para el cierre del mercado, por lo que parecería difícil que Merolla se vista de azul y oro por lo menos en este libro de pases. Y es por esto que en el Xeneize ya piensan en buscarlo como agente libre en el próximo mercado.

En este contexto, el Presidente de Huracán -David Garzón- salió a hablar para defender la parte del club de Parque Patricios y aclarar la situación: "Estamos muy lejos de lo que nosotros pretendemos. Boca está lejos, es uno de los mejores centrales del país, tiene otro valor y defendemos los derechos del club. Estamos muy lejos. No digo montos, pero sí, hoy estamos lejos", expresó Garzón en Radio La Red.

Luego, fue incluso irónico para detallar las diferencias económicas que hay entre la oferta de Boca y lo que pretenden en Huracán: "Merolla no se va a ir regalado de Huracan. No tendremos plata, pero sí dignidad. A mi también me gustaría tener a Benedetto por 2 millones, eh. Merolla no vale menos porque se le vence el contrato. Estamos muy lejos del acuerdo", polemizó el mandamás del Globo.

En este sentido, y a solo horas del cierre del mercado, salvo algún giro inesperado de alguna de las partes, por más que Boca tenga el contrato cerrado con el futbolista, Lucas Merolla no saldrá de Huracán dentro del fútbol argentino. Jornada definitiva.