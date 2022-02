En Avellaneda, Boca visitó a Independiente y rescató un empate después de que el partido se viera perjudicado por las pésimas decisiones del árbitro Facundo Tello, además de la constante y molesta lluvia. Pero más allá de lo externo, respecto al juego, los de Battaglia tuvieron varios errores que buscarán corregir a lo largo de la semana.

Darío Benedetto, autor de los dos goles para el conjunto azul y oro, se mostró muy satisfecho por su actuación individual, pero también algo molesto por cómo se dio el desarrollo del encuentro, ya que aseveró que "teníamos que haber ido a buscar el tercer gol".

En cuanto a su performance individual, el ex Olympique de Marsella aseguró: "Es lindo volver al gol, pero es una lástima el resultado. Después se complicó por la lluvia, no se podía jugar. Hicimos un gran partido, pero hay cosas para seguir corrigiendo". Y respecto a lo que el equipo debe mejorar, explicó: "Nos hacen goles de pelota parada y otro que filtran un buen pase, pero tendríamos que haber hecho un poco más y lo corregiremos en la semana".

Por último, se refirió al cambio de esquema que presentó el Xeneize, donde Battaglia le dio lugar a Aaron Molinas para que volviera a ser titular en el equipo: "Me siento cómodo con los cambios de esquema, ya que me ha pasado en otros clubes. A Molinas hay que seguir dándole confianza porque es un gran jugador, pero el empate no tuvo nada que ver con el sistema táctico", completó en diálogo con TNT Sports.