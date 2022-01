Bermúdez habló de la salida de Cardona: "No fue lo que se esperaba"

Edwin Cardona dejó de ser jugador de Boca y ahora tiene dos opciones firmes para su futuro. Por un lado, Fernando Gago lo quiere en Racing y al colombiano lo seduce la idea de seguir en el fútbol argentino. Por otro, Atlético Nacional sueña con repatriarlo y que tenga un tercer ciclo en el club.

¿Qué dejó la segunda etapa del mediocampista ofensivo en el Xeneize? Jorge Bermúdez habló en TyC Sports y se animó a hacer un balance del paso de Cardona por el conjunto azul y oro. Si bien elogió sus condiciones, también recordó que el club de la Ribera lo ayudó cuando estaba "colgado" en Xolos de Tijuana.

"Cuando se firmó la opción de compra, Boca lo trajo de Tijuana donde no jugaba, ni siquiera se entrenaba, pero se trajo un jugador en el que se confiaba, en el que depositó la ilusión y la posibilidad de lo que podía dar el futbolista", aseguró el "Patrón".

De todas maneras, Bermúdez fue claro: "Desgraciadamente no se terminó dando la continuidad, no fue lo que se esperaba, todo sabemos lo que es dentro del campo, pero no se pudo afianzar. Lastimosamente para nosotros y para él, el vínculo se terminó". ¿Cardona pasará de ser jugador de Boca a figura de un rival directo como "La Academia"?