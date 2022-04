Boca le ganó a Always Ready por la fecha 2 de la Copa Libertadores y todo hacía pensar que, de una vez por todas, tendría un poco de paz. Pero no. El jueves por la madrugada, en Puerto Madero, Eduardo "Toto" Salvio fue captado por las cámaras de seguridad del lugar en una pelea con su ex pareja.

Esto derivó en una denuncia policial de la mujer por violencia de género y ya son cinco los futbolistas del actual plantel que estuvieron implicados en causas de este estirpe.

Aunque el Xeneize tiene el Protocolo de Violencia de Género que entró en vigencia en el club a fines de 2021 y el volante está expuesto a una posible "amonestación, suspensión, cesantía y expulsión", lo cierto es que esto no se ha cumplido con los casos anteriores. Los hinchas reclaman mano dura para este tipo de situaciones y aquí repasamos cómo fueron los casos anteriores.

Los otros 4 jugadores del plantel que tuvieron denuncias por violencia de género

Cristian Pavón

El delantero, hoy en conflicto con la dirigencia y a punto de emigrar a Atlético Mineiro en condición de libre, fue denunciado en enero del año pasado por el delito de abuso sexual con acceso carnal en Alta Gracia, Córdoba. La denunciante (Marisol Doyle), contó que fue abusada durante una fiesta realizada en Anisacate, Pavón negó haber cometido el abuso. Mientras, continuó su vida como profesional.

Agustín Rossi

El arquero de Boca, hoy considerado referente y clave en la estructura de Sebastián Battaglia, fue denunciado por Bárbara Segovia (su ex pareja) en enero de 2017. Según la mujer, en la comisaría de City Bell, donde efectuó dicha denuncia, le dijeron "vos sabés que esto es difícil porque es jugador de acá (en ese momento, Rossi era el arquero de Estudiantes LP)".

Frank Fabra

El lateral derecho, hoy segundo capitán para Battaglia, fue denunciado junto a Edwin Cardona y Wilmar Barrios en enero de 2018 por dos bailarinas peruanas que viven en Buenos Aires. Tal como aseguraron las chicas en comisaría, hubo abuso sexual y violencia de género en un departamento de Puerto Madero. Aunque vale destacar que, un año después, los tres fueron sobreseídos de la causa.

Sebastián Villa

El delantero, que alterna titularidad con Zeballos, fue denunciado por su expareja, Daniela Cortés. El hecho fue en abril de 2020 y, en un principio, el Consejo de Fútbol decidió desafectarlo del equipo. Luego, el colombiano que aún enfrenta una causa por "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con amenazas coactivas", se incorporó al primer equipo como si nada hubiera pasado. Su causa actualmente está en instancia de juicio oral.