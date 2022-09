Como para el mercado de pases de fin de año aún queda mucho tiempo, la dirigencia de Boca mira hacia adentro y se enfoca en el plantel actual. Antes de volver a salir en busca de refuerzos para la temporada 2023, la intención del club es poder asegurar el futuro de sus figuras actuales.

Así, el Consejo de Fútbol inició distintas negociaciones con jugadores del equipo para poder extender sus vínculos. Algunas todavía siguen trabadas, con las de Agustín Rossi, Sebastián Villa y Frank Fabra. Y otras hasta ya se dieron por finalizadas, como la de Agustín Almendra, quien avisó que se irá en junio del 2023.

En el medio está la situación de Carlos Zambrano, quien hace unos meses mencionó que le gustaría tener un paso por el fútbol peruano. El zaguero central recibió una oferta de renovación y todavía no hubo una respuesta formal, por lo que el panorama es incierto.

El periodista Luis Fregossi repasó el tema y reveló que la decisión de Zambrano no está clara, pero no descarta su continuidad a pesar de los rumores. "Boca le acercó un ofrecimiento formal de renovación a Carlos Zambrano. Al zaguero peruano se le termina su contrato en diciembre y su intención era jugar en su país, pero podría cambiar su decisión. Todavía no respondió al ofrecimiento de Boca", sostuvo. ¿Se quedará el peruano?