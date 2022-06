Juan Román Riquelme le hizo una propuesta a Toto Salvio con una cláusula muy particular y aguarda por la respuesta del 10.

Boca sueña con la ansiada séptima Copa Libertadores y el Consejo de Fútbol quiere mantenerle a Sebastián Battaglia la base que viene de gritar campeón de la Copa de la Liga Profesional. Eduardo Salvio es parte fundamentel del equipo que logró el último título, la CD le dio la 10 tras la partida de Edwin Cardona y ahora le ofreció una renovación con una cláusula muy particular.

"Estoy bien acá, estoy feliz, no puedo decir que me voy a quedar porque uno en el fútbol nunca sabe qué va a pasar", dijo Toto en una entrevista con F90. Aunque claro, a días del vencimiento de su contrato, cada movimiento será clave. Y la nueva oferta de la dirigencia podría convencer al extremo, aunque tiene un asterisco importante. ¿De qué depende la duración de su nuevo vínculo?

Boca le hizo una propuesta a Salvio: ¿de qué depende la duración de su nuevo contrato?

Según la información exclusiva de Adriano Savalli, Eduardo "Toto" Salvio ya tiene la propuesta para renovar contrato con Boca. El mismo es hasta diciembre de 2023 con chances de extender otro año si el oficialismo gana las elecciones. Ahora esperan respuesta de parte del futbolista.

¿A qué se debe esta insólita cláusula? A Juan Román Riquelme no le gustó que la gestión anterior le deje contratos altos y jugadores que para él no estaban a la altura, por lo que no quiere extender vínculos más allá de su mandato.

Respecto a la reelección, JRR ya se mostró muy confiado en diálogo con el Pollo Vignolo: "La próxima elección la ganamos 90-10; y si se presenta ‘Carlitos’ con la oposición, 85-15”. Si se da la predicción del Torero, el nuevo 10 podría seguir hasta 2024 en el Xeneize.