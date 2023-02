Ya desde hace un tiempo, más allá de cómo le vaya a Hugo Ibarra al frente del equipo, se habla de la posibilidad de ver a Ricardo Gareca en el banco de Boca dirigiendo al equipo. Una alternativa que, si bien descartó el propio DT, se metió en el centro de la agenda luego de que el Tigre admitiera un contacto.

Si bien siempre descartó la posibilidad de dirigir al club, Gareca generó algunas dudas luego de confesar que Juan Román Riquelme lo llamó por teléfono. Comunicación que ya tiene un porqué gracias a que el Tigre explicó para las cámaras de TyC Sports el real motivo de la misma.

Según pudo explicar quien se encamina a ser el nuevo DT de la Selección de Ecuador, Riquelme se comunicó con él para preguntarle "por Zambrano y por Cueva. Tenían interés por estos jugadores cuando yo era técnico de Perú". Llamado que, además, sorprendió a Gareca por la forma en que Román se dirgió a él.

Destacando el trato que recibió por el vicepresidente de Boca, Gareca confesó lo que sintió tras charlar con Riquelme: "Yo nunca había hablado con él y la vez que hablé con él me pareció un hombre muy centrado, ubicado… conmigo me mostró una cercanía llamativa. Me causó una gran impresión".

Gareca le abrió las puertas a Boca para el futuro

Finalmente, y volviendo a abrir las puertas que antes había cerrado rotundamente, Ricardo Gareca hizo referencia a las posibilidades de dirigir al Xeneize: "Cualquier técnico sueña con dirigir en Boca. Son instituciones que forman parte de la carrera de un director técnico, pero a veces se tienen que dar las confidencias y a veces no suceden”.